

شاومى تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد بمواصفات خارقة وسعر مناسب شاومى تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد بمواصفات خارقة وسعر مناسب

تعتزم شركة شاومى الصينية إطلاق هاتف رائد جديد مع سعر مناسب وتقنية الشحن السريع 120 واط ، حيث من المقر أن يصل الهاتف للأسواق الهندية في 12 يناير المقبل، ثم يتم إطلاقه للأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومى لم تكشف عن اسم الهاتف الجديد بعد ولكنه من المتوقع أن يكون مشابها لعدد من الهواتف التى أطلقتها بتقنية الشحن 120 واط مثل هواتف Xiaomi 11i و Xiaomi 11T وغيرها.



وسيأتى هاتف شاومى الرائد الجديد بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10 +، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، ومقاومة للمياه والغبار.

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وسيقدم هاتف شاومي الرائد الجديد ، بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل 2.1 ميكرون بكسل مع 9 في 1، متصل بكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة أضيق 120 درجة، و كاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.وسيحتوى هاتف شاومي الرائد الجديد على بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، بقدرة شحن 120 واط، يشحن في غضون 17 دقيقة فقط، مع تقنية الشحن الخارقة HyperCharge .وسيعمل هاتف شاومي الرائد الجديد بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 128 جيجابايت، إلى الجانب معيار IP53 لمقاومة الغبار الأساسية.