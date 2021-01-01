

YouTube يدعم تسجيل الدخول على أجهزة التلفاز الذكية بالهاتف YouTube يدعم تسجيل الدخول على أجهزة التلفاز الذكية بالهاتف

أعلنت اليوم، شركة YouTube، عن وصول ميزة جديدة، لمستخدمي التطبيق، على أجهزة التلفاز الذكية، تتيح لهم إمكانية، تسجيل الدخول، إلى حساباتهم، من خلال الهاتف الذكي، بدلا من إدخال، عنوان البريد الإلكتروني، وكلمة المرور يدويا، باستخدام ريموت التلفاز، وذلك في محاولة، لتسهيل عملية، تسجيل الدخول، إلى حسابات اليوتيوب، على أجهزة التلفاز.



تم رصد، هذه الميزة الجديدة، على صفحة دعم YouTube، بإرشادات حول، كيفية تسجيل الدخول، إلى حسابك، على التلفاز الذكي، من خلال الهاتف، ويمكنك فعل ذلك، من خلال الذهاب، إلى صفحة يوتيوب الرئيسية، على التلفزيون الذكي، وانقر فوق، زر تسجيل الدخول، الموجود في أعلى، الزاوية اليسار، من الخيارات التي، ستظهر أمامك، اضغط على خيار، تسجيل الدخول باستخدام الهاتف، وبعد ذلك، افتح تطبيق يوتيوب، على هاتف Android، الخاص بك، ثم امنح الوصول إلى حسابك.



YouTube على أجهزة التلفاز الذكية

قد يعجبك أيضا...

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق YouTube، الخاص بأجهزة، التلفاز الذكية، أصبح يعرض، الجودة النشطة، لتشغيل الفيديو، والتي تبدأ من SD، وHD، وتصل إلى 8K، وذلك بدلا من، فتح القائمة المصغرة، المنبثقة للتحقق من دقة تشغيل الفيديو.قام يوتيوب أيضا، بتعديل قائمة التسميات التوضيحية، حيث أضاف، خيارات جديدة، لتغيير حجم الخط، دون مقاطعة تشغيل الفيديو، مع إمكانية، تغيير لون الخلفية، والنافذة، علما بأن، هذه المميزات الجديدة، يجب أن تتوفر، على مجموعة كبيرة، من أجهزة التلفاز الذكية، بما في ذلك، أفضل أجهزة Android TV.