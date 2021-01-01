أعلنت اليوم، شركة YouTube، عن وصول ميزة جديدة، لمستخدمي التطبيق، على أجهزة التلفاز الذكية، تتيح لهم إمكانية، تسجيل الدخول، إلى حساباتهم، من خلال الهاتف الذكي، بدلا من إدخال، عنوان البريد الإلكتروني، وكلمة المرور يدويا، باستخدام ريموت التلفاز، وذلك في محاولة، لتسهيل عملية، تسجيل الدخول، إلى حسابات اليوتيوب، على أجهزة التلفاز.
تم رصد، هذه الميزة الجديدة، على صفحة دعم YouTube، بإرشادات حول، كيفية تسجيل الدخول، إلى حسابك، على التلفاز الذكي، من خلال الهاتف، ويمكنك فعل ذلك، من خلال الذهاب، إلى صفحة يوتيوب الرئيسية، على التلفزيون الذكي، وانقر فوق، زر تسجيل الدخول، الموجود في أعلى، الزاوية اليسار، من الخيارات التي، ستظهر أمامك، اضغط على خيار، تسجيل الدخول باستخدام الهاتف، وبعد ذلك، افتح تطبيق يوتيوب، على هاتف Android، الخاص بك، ثم امنح الوصول إلى حسابك.
YouTube على أجهزة التلفاز الذكية
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التعليقات على YouTube يدعم تسجيل الدخول على أجهزة التلفاز الذكية بالهاتف
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