

مواصفات وأسعار هاتف Vivo V23 5G مواصفات وأسعار هاتف Vivo V23 5G

الهاتف Vivo V23 5G، هو الأخ الأصغر، لهاتف V23 Pro، تم الإعلان عنه، يوم 5 يناير المقبل، مع مواصفات أقل، وسعر أرخص، حيث يضم، معالج Dimen­si­ty 920، بدلا من، Dimen­si­ty 1200، ويضم أيضا، كاميرا رئيسية، بدقة 64 ميجا بكسل، بدلا من، 108 ميجا بكسل، ومواصفات أخرى مختلفة، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة، وإليكم، سعر ومواصفات الهاتف Vivo V23 5G.



مواصفات الهاتف

الهاتف فيفو ڤي 23 العادي، يتوفر مع شاشة، AMOLED، بحجم 6.44 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنها محمية، بزجاج Schott Xen­sa­tion Up، وتدعم HDR10+، والهاتف يتوفر كذلك، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Medi­aTek Dimen­si­ty 920 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ومعالج رسوميات، من فئة، Mali-G68 MC4، بالإضافة إلى أن، Vivo V23 5G، يعمل بنظام Android 12، وبواجهة مستخدم Fun­touch 12، ويضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.



يحتوي الهاتف Vivo V23 5G، على كاميرا سيلفي مزدوجة، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.3، للكاميرا فائقة الاتساع، بالإضافة إلى أنه، يحتوي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وهذا الهاتف، يضم فلاش LED مزدوجا، في الواجهة الأمامية، والخلفية، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بواسطة الكاميرات الأمامية، والخلفية.

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بطارية هذا الهاتف، الجديد من فيفو، تأتي بسعة 4200 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 44 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type‑C، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في، واجهة خلفية، يتغير لونا، عند تعرضها لأشعة الشمس، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، كما أنه، يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم خاصية NFC.سعر الهاتف Vivo V23 5Gيبدأ سعر الهاتف Vivo V23 5G، من 400 دولار أمريكي، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 470 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.