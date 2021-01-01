

تويتر تختبر مقاطع الفيديو القصيرة على غرار TikTok تويتر تختبر مقاطع الفيديو القصيرة على غرار TikTok

ظهرت مقاطع الفيديو القصيرة، لأول مرة على، منصة Tik­Tok، وبعد ذلك، وصلت الميزة، إلى منصتي يوتيوب، وإنستجرام، والآن جاء الدور، على تويتر، حيث أكدت اليوم، الشركة المطورة، لمنصة Twit­ter، على أنها، تختبر ميزة، مقاطع الفيديو القصيرة، التي ستصل، تحت مسمى Tweet Take، والتي ستتيح للمستخدمين، مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، مع المعجبين، والمستخدمين الآخرين للمنصة.



وبالنظر إلى الاختبارات، التي تجرى حاليا، على نظام iOS، فيمكن لمستخدمي تويتر، اختيار إرسال تغريدة اقتباس، مع رد فعل، بدلا من إعادة تغريد، أو كتابة تعليق، وهذه الميزة مشابه، لتلك التي تمتلكها، منصة Twit­ter، منذ سنوات عديدة، وسيختلف معه فقط، في وجود زر إضافي، مثل Twit­ter Retweet، ويؤدي نفس الوظيفة، ولكنه سيكون خاصا، بمشاركة رد الفعل، على الشبكة الاجتماعية، وهذا الزر سيكون، متاحا فقط للمقاطع الموجودة، في موجز من أجلك.



وهذا يعني أنك، إذا كنت تريد، مشاركة مقطع فيديو، من حساب آخر وجدته، من محرك البحث تحديدا، فلن تجد هذه الميزة متاحة، لأنها ستتاح فقط، للمقاطع الموجودة، في موجز من أجلك، ويمكنك فعل ذلك، عن طريق، الضغط على، زر المشاركة الجديد، وسيرسل التطبيق رسالة، للتحقق من تنفيذ الإجراء، وإذا كنت لا تريد، مشاركة الفيديو، فيمكنك إضافة تعليقات، على هذا المحتوى، لإبداء الرأي.

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ميزة مقاطع الفيديو القصيرة، لمنصة تويتر، قيد الاختبار حاليا، مما يجعلها، غير متاحة، لجميع الحسابات، ولكن نتوقع، أن تصل، هذه الميزة، لجميع المستخدمين، على Android، وiOS، وعلى الويب، خلال الأسابيع القليلة القادمة.