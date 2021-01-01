تحديث One UI 4 المستقر يصل للهاتفين Samsung W22 5G وGalaxy S10 Lite

أعلنت اليوم، شركة سامسونج، عن وصول، تحديث One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12، للهاتفين Samsung W22 5G، وGalaxy S10 Lite، مع التصحيح الأمني، لشهر ديسمبر 2021، وجميع مميزات، نظام التشغيل، الأحدث من Google، وواجهة المستخدم، الجديدة من Samsung، علما بأن التحديث، سيصل لمستخدمي، الهاتف S10 Lite، حول العالم، على مراحل، وسيصل لمستخدمي، الهاتف W22 5G، في الصين فقط.
سيتم طرح تحديث سامسونج، الرئيسي لمستخدمي، الهاتف Galaxy S10 Lite، برقم الإصدار، W2022ZCU2BULF، بينما سيتم طرحه، لمستخدمي الهاتف، Samsung W22 5G، برقم الإصدار، W2022ZCU2BULF، ويجلب معه، تصحيح أمان Android، لشهر ديسمبر 2021، الذي سيعمل على، إصلاح العديد من، نقاط الضعف، في الخصوصية، والأمان.
أبرز مميزات، تحديث One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12، تتمثل في، لوحة Widgets جديدة تماما، وتغيير لون الواجهة، اعتمادا، على الخلفية التي تضعها، مع خيار رائع، في إعدادات البطارية، يمنع الهاتف، من الشحن فوق 85%، لزيادة العمر الإنتاجي للبطارية، بالإضافة إلى، إعدادات خصوصية جديدة، توفر العديد، من المعلومات حول التطبيقات، التي وصلت إلى، عناصر حساسة، مثل الكاميرا، أو الميكروفون.
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