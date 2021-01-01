

تحديث One UI 4 المستقر يصل للهاتفين Samsung W22 5G وGalaxy S10 Lite تحديث One UI 4 المستقر يصل للهاتفين Samsung W22 5G وGalaxy S10 Lite

أعلنت اليوم، شركة سامسونج، عن وصول، تحديث One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12، للهاتفين Sam­sung W22 5G، وGalaxy S10 Lite، مع التصحيح الأمني، ​​لشهر ديسمبر 2021، وجميع مميزات، نظام التشغيل، الأحدث من Google، وواجهة المستخدم، الجديدة من Sam­sung، علما بأن التحديث، سيصل لمستخدمي، الهاتف S10 Lite، حول العالم، على مراحل، وسيصل لمستخدمي، الهاتف W22 5G، في الصين فقط.



سيتم طرح تحديث سامسونج، الرئيسي لمستخدمي، الهاتف Galaxy S10 Lite، برقم الإصدار، W2022ZCU2BULF، بينما سيتم طرحه، لمستخدمي الهاتف، Sam­sung W22 5G، برقم الإصدار، W2022ZCU2BULF، ويجلب معه، تصحيح أمان Android، لشهر ديسمبر 2021، الذي سيعمل على، إصلاح العديد من، نقاط الضعف، في الخصوصية، والأمان.



أبرز مميزات، تحديث One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12، تتمثل في، لوحة Wid­gets جديدة تماما، وتغيير لون الواجهة، اعتمادا، على الخلفية التي تضعها، مع خيار رائع، في إعدادات البطارية، يمنع الهاتف، من الشحن فوق 85%، لزيادة العمر الإنتاجي للبطارية، بالإضافة إلى، إعدادات خصوصية جديدة، توفر العديد، من المعلومات حول التطبيقات، التي وصلت إلى، عناصر حساسة، مثل الكاميرا، أو الميكروفون.

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وعلاوة على ذلك، فإن سامسونج تسمح لك، بتعديل رموز النظام، ولوحة الإعدادات، وأعادت تصميم، وضع Dark Mode، للتأثير بشكل طفيف، على الصور، والأيقونات، عندما تتغير الخلفية، كما أنها، أضافت تحسينات، على تطبيق المعرض، وقامت بتزويد مميزات جديدة، بما في ذلك، الممحاة، وإزالة كائن مخصص، من الصور.إذا كنت تمتلك، هاتف Sam­sung W22 5G، أو Galaxy S10 Lite، فيجب أن تتلقى، تحديث One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12، خلال الأيام، القليلة القادمة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق، من وصول التحديث يدويا، من خلال، الانتقال إلى إعدادات الجهاز، قائمة تحديث البرنامج.