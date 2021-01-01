أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن احتمال اصطدام كويكب أبو فيس بالأرض "ضئيل جدا".
ويذكر أن خبراء معهد بحوث مشكلات الدفاع المدني وحالات الطوارئ في روسيا، حذروا في وقت سابق من أن كويكب أبو فيس ، يمكن أن يحلّق في ربيع عام 2029 قريبا من الأرض، في المدار الثابت لكوكبنا، الذي تعمل فيه الأقمار الصناعية الثابتة.
ويشير خبراء "روس كوسموس" إلى أنهم استلموا في عام 2021 من معهد الرياضيات التطبيقية 5797 قياسا عن 106 كويكبات و31 مذنبا بينها 339 قياسا عن موضع أبو فيس.
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التعليقات على "روس كوسموس" تقيّم احتمال اصطدام كويكب أبو فيس بالأرض
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