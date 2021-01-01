

شاومي تعلن رسميا عن الهاتف Xiaomi 11i شاومي تعلن رسميا عن الهاتف Xiaomi 11i

مؤتمر شاومي، الذي أقيم اليوم، لم يقتصر فقط، على الإعلان عن، الهاتف Xiao­mi 11i Hyper­Charge، الذي يدعم، الشحن السريع، بقوة خرافية، حيث تم الإعلان عن، هاتف آخر، بمواصفات مشابهة تماما، ولكن الشحن السريع أقل، يدعى Xiao­mi 11i، ويدعم شحنا سريعا، بقوة 67 واط، بدلا من 120 واط، وهذا الاختلاف البسيط، يجعل السعر أقل، بحوالي 30 دولارا، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف شاومي 11i.



مواصفات هاتف Xiaomi 11i

تم تصميم، هذا الهاتف، حول شاشة AMOLED، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها محمية، بزجاج Corn­ing Goril­la Glass 5، وتدعم HDR10، وتحتوي على ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، والكاميرات الخلفية، تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو.



معالج تشغيل، الهاتف Xiao­mi 11i، يصل يأتي من فئة، Medi­aTek Dimen­si­ty 920 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G68 MC4، وهذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم MIUI 12.5، كما أنه يتوفر، بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.

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البطارية الخاصة، بهذا الهاتف، الجديد من شاومي، تأتي بسعة 5160 ملي أمبير، ويمكن شحنها، بنسبة 100%، في 33 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي بقوة 67 واط، وبخصوص المميزات الأخرى، فالهاتف Xiao­mi 11i، حاصل على شهادة IP53، لمقاومة الغبار، ورذاذ الماء، ويتميز بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، بالإضافة إلى أنه، يدعم زيادة المساحة التخزينية، ويدعم مكبرات صوت ستريو، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.سعر الهاتف Xiaomi 11iيبدأ سعر الهاتف Xiao­mi 11i، من 330 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، أرخص من 360 دولارا، لنفس الإصدار، من الهاتف Xiao­mi 11i HyperCharge.وبسعر يبلغ حوالي، 360 دولارا، للإصدار الذي يضم 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.