مؤتمر شاومي، الذي أقيم اليوم، لم يقتصر فقط، على الإعلان عن، الهاتف Xiaomi 11i HyperCharge، الذي يدعم، الشحن السريع، بقوة خرافية، حيث تم الإعلان عن، هاتف آخر، بمواصفات مشابهة تماما، ولكن الشحن السريع أقل، يدعى Xiaomi 11i، ويدعم شحنا سريعا، بقوة 67 واط، بدلا من 120 واط، وهذا الاختلاف البسيط، يجعل السعر أقل، بحوالي 30 دولارا، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف شاومي 11i.
مواصفات هاتف Xiaomi 11i
تم تصميم، هذا الهاتف، حول شاشة AMOLED، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها محمية، بزجاج Corning Gorilla Glass 5، وتدعم HDR10، وتحتوي على ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، والكاميرات الخلفية، تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو.
معالج تشغيل، الهاتف Xiaomi 11i، يصل يأتي من فئة، MediaTek Dimensity 920 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G68 MC4، وهذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم MIUI 12.5، كما أنه يتوفر، بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.
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التعليقات على شاومي تعلن رسميا عن الهاتف Xiaomi 11i
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