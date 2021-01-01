

نشرة المرور اليوم.. كثافات على طريق الأتوستراد وزحام كورنيش النيل وأعلى الدائري نشرة المرور اليوم.. كثافات على طريق الأتوستراد وزحام كورنيش النيل وأعلى الدائري

شهدت عدد من شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، الموافق 9 ينابر 2022، حالة من الزحام وظهرت كثافات مرورية عالية على معظم المحاور والميادين الرئيسية، وتكدسات مرورية على بعض الطرق، وسط تواجد أمني مكثف من الهيئة العامة للمرور لمتابعة حالة الطريق بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية.



ويستعرض موقع “إيجيبت أتوموتيف” نشرة المرور اليوم وخريطة الكثافات اليوم على عدد من الطرق والمحاور وكذلك الطرق البديلة.



نشرة المرور اليوم 9 يناير 2021

شهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، حالة من التكدس المروري، وكذلك ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

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ظهرت كثافات عالية على كورنيش النيل وتباطؤ حركة السير في الاتجاهين من الفسطاط حتى شارع القصر العيني والعكس أيضا، وأيضا شارع الفسطاط من المتحف حتى الكورنيش.كما ظهرت حالة التكدس المروري في مناطق ميدان الجيزة وشارع الهرم وفيصل ومنطقة الدقي مرورًا بشارع التحرير، ولم تختلف الأزمة عن منطقتي التحرير ورمسيس ومحاورهما الرئيسية التي ارتفعت بها الكثافات المرورية بهما بصورة كبيرة.أما عن محور 26 يوليو ظهرت كثافات مرتفعة من قبل الدائري حتى ميدان لبنان، أما كوبري أكتوبر فشهد زحاماً في الاتجاهين وكثافات مرورية في بعض الأجزاء.وظهرت كثافات مرورية أعلى دائري المرج للمتجه من السلام باتجاه الزراعي حالة من التكدس المروري، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران.