شهدت عدد من شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، الموافق 9 ينابر 2022، حالة من الزحام وظهرت كثافات مرورية عالية على معظم المحاور والميادين الرئيسية، وتكدسات مرورية على بعض الطرق، وسط تواجد أمني مكثف من الهيئة العامة للمرور لمتابعة حالة الطريق بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية.
ويستعرض موقع “إيجيبت أتوموتيف” نشرة المرور اليوم وخريطة الكثافات اليوم على عدد من الطرق والمحاور وكذلك الطرق البديلة.
نشرة المرور اليوم 9 يناير 2021
شهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، حالة من التكدس المروري، وكذلك ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.
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التعليقات على نشرة المرور اليوم.. كثافات على طريق الأتوستراد وزحام كورنيش النيل وأعلى الدائري
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