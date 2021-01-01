

زيادة تصل إلى 8 آلاف جنيه في أسعار تويوتا كورولا 2022 زيادة تصل إلى 8 آلاف جنيه في أسعار تويوتا كورولا 2022

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت ، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية اليابانية تويوتا في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارتها كورولا موديل 2022، بقيم زيادة تراوحت بين 2000 جنيه وحتى 8000 جنيه، وتتوافر السيارة عبر 5 فئات مختلفة التجهيزات داخل الأسواق المصرية.



حيث سجلت أسعار تويوتا كورولا موديل 2022، للفئة الأولى بنحو 312 ألف جنيه، بدلًا من 304 ألفاً، بفارق 8 آلاف جنيه، فيما قدرت أسعار الفئة الثانية بقيمة 345 ألف جنيه، مقارنة بـ 337 ألفاً، بحسب القائمة السعرية المعلنة من الشركة.



بينما حصلت الفئة الثالثة من تويوتا كورولا 2022 على زيادة ألفي جنيه، لتصبح أسعارها 380 ألف جنيه مقابل 378 ألفاً بالسابق، بينما سعرت الفئة الرابعة 399 ألف جنيه بدلا من 396 ألفاً، بزيادة قدرها ثلاثة آلاف جنيه.

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مواصفات تويوتا كورولا 2022وتأتي تويوتا كورولا موديل 2022 بسعة محرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 حصانًا، ويعطي عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، ويتصل بناقل حركة مانيوال بالفئة الأولى والفئات الأعلى تجهيزا أتوماتيك سداسي السرعات من نوع CVT.وتحتوي تويوتا كورولا موديل 2022 على مجموعة متنوعة من المواصفات القياسية وعوامل السلامة والأمان، أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، نظام توزيع إلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، نطام التحكم في ثبات السيارة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن خلفية.