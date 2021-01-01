زيادة تصل إلى 8 آلاف جنيه في أسعار تويوتا كورولا 2022

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت ، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية اليابانية تويوتا في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارتها كورولا موديل 2022، بقيم زيادة تراوحت بين 2000 جنيه وحتى 8000 جنيه، وتتوافر السيارة عبر 5 فئات مختلفة التجهيزات داخل الأسواق المصرية.
حيث سجلت أسعار تويوتا كورولا موديل 2022، للفئة الأولى بنحو 312 ألف جنيه، بدلًا من 304 ألفاً، بفارق 8 آلاف جنيه، فيما قدرت أسعار الفئة الثانية بقيمة 345 ألف جنيه، مقارنة بـ 337 ألفاً، بحسب القائمة السعرية المعلنة من الشركة.
بينما حصلت الفئة الثالثة من تويوتا كورولا 2022 على زيادة ألفي جنيه، لتصبح أسعارها 380 ألف جنيه مقابل 378 ألفاً بالسابق، بينما سعرت الفئة الرابعة 399 ألف جنيه بدلا من 396 ألفاً، بزيادة قدرها ثلاثة آلاف جنيه.
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