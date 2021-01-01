

فولفو ستطلق نظام Ride Pilot للقيادة الذاتية بدون إشراف فولفو ستطلق نظام Ride Pilot للقيادة الذاتية بدون إشراف

أعلنت فولفو عن اطلاق نظام Ride Pilot للقيادة الذاتية غير محتاجة للإشراف من السائقين، والذي ستصل للعملاء في وقت لاحق.



تخطط الشركة لطرح نظام للاختبار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وذلك بعد أن استكملت العديد من الاختبارات لها في السويد. قال Mats Moberg رئيس قسم البحث والتطوير في فولفو للسيارات “نحن فخورون بالإعلان عن الإطلاق المخطط له في الولايات المتحدة لأول ميزة قيادة ذاتية القيادة غير محتاجة للإشراف حقاً، ونتطلع إلى وضع معيار صناعي جديد للقيادة الذاتي دون المساس بالسلامة”. وأضاف “إن وجود برنامج قيادة جديد تماماً من Zenseact وعتاد شركة لومينار LiDAR في سياراتنا الـSUV الكهربائية الجديدة يعد بتغيير قواعد اللعبة بالنسبة لشركة فولفو للسيارات فضلاً عن سلامة السيارات والقيادة الذاتية”.



خلال مدة سيصل نظام Ride Pilot إلى السيارات فولفو الإنتاجية ويمكن عند استعمال للعملاء أن يتوقعوا من السيارة قيادة نفسها بالكامل، وقالت الشركة “عندما تقود السيارة نفسها ستتحمل شركة فولفو مسؤولية القيادة وتوفر للسائق راحة البال”. وسيأتي النظام كميزة مدفوعة تتطلب اشتراكاً إضافياً.