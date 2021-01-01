تعتبر النسخة جي إم سي يوكون XL موديل 2022 واحدة من الإصدارات العملاقة التابعة لـ GMC، والتي تقدم داخل السوق الاماراتي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتضم باقة متنوعة من الإمكانيات القوية، إلى جانب التصميم الخارجي العملاق، والذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة.
محرك السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022
دعمت السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 355 حصانا، وعزم اقصى للدوران 520 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.
تصميم السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022
ترتكز السيارة على اطارات عملاقة ذات نقشات بارزة وغائرة، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب مصابيح امامية تعمل بتقنية LED، وشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب جانبية، ومستشعرات حركة امامية وخلفية، وانابيب عادم من الكروم، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 5.720 متر، وبعرض كلي يبلغ 2.057 متر، و 1.943 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.414 متر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نظرة شاملة عن جي إم سي يوكون XL موديل 2022 في الإمارات|صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق