فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة|صور

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صورة الخبر: فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة|صور
فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة|صور

استطاعت شركة فيراري الايطالية ان تقدم نخبة متميزة من الطرازات القوية، التي اكتسبت مكانة فريدة وسط محبي عالم السرعة والانطلاق، إلى جانب المظهر الرياضي الذي يحمل كثيرا من مفاهيم القوة، بالاضافة إلى القدرات والتجهيزات الخاصة بكل نسخة.

ولكن تلعب شركات تعديل السيارات دورًا مهمًا وسط محبي علامة فيراري الشهيرة، وذلك بعد ان اضافت شركة مانسوري رائدة مجال التعديلات لمساتها المميزة، لتنفرد بتقديم اطلالة رائعة من النسخة فيراري 812 جي تي اس ستالون القوية.

مانسوري تضع لمساتها الساحرة للنسخة فيراري 812 جي تي اس ستالون
يبدو ان مانسوري ارادت ان تبهر متابعيها باطلالة خاطفة للانظار خاصة بتلك النسخة، بعد ان ظهرت باللون البرتقالي المميز، حيث تمتعت بطلاء خارجي يحمل هذا اللون، ولم يقتصر الامر على ذلك فقط، بل دعمت المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية تحمل هذا اللون.

كما تضمن الكونسول الخاص بقمرة القيادة هذه الاطلالة الخاصة باللون، بمزيج من اللون الابيض وهي السمة الغالبة على هذا الجزء وللمقاعد ايضا، إلى جانب التجهيزات القياسية الخاصة بهذه السيارة، مع جنوط رياضية باللون الاسود بحواف برتقالية اللون، و صادم امامي وخلفي بتطعيمات تحمل هذا اللون.

الاداء الفني للسيارة فيراري 812 جي تي اس ستالون المعدلة
تصل السرعة القصوى للسيارة فيراري 812 جي تي اس ستالون إلى 345 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 6500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة اضافية بزيادة بلغت 41 حصان و22 نيوتن/متر من عزم الدوران، لتصل إلى 830 حصانا، وعزم دوران يبلغ 740 نيوتن/متر

صورة الخبر: فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة|صور

صورة الخبر: فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة|صور

المصدر: صدى البلد

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