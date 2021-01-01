استطاعت شركة فيراري الايطالية ان تقدم نخبة متميزة من الطرازات القوية، التي اكتسبت مكانة فريدة وسط محبي عالم السرعة والانطلاق، إلى جانب المظهر الرياضي الذي يحمل كثيرا من مفاهيم القوة، بالاضافة إلى القدرات والتجهيزات الخاصة بكل نسخة.
ولكن تلعب شركات تعديل السيارات دورًا مهمًا وسط محبي علامة فيراري الشهيرة، وذلك بعد ان اضافت شركة مانسوري رائدة مجال التعديلات لمساتها المميزة، لتنفرد بتقديم اطلالة رائعة من النسخة فيراري 812 جي تي اس ستالون القوية.
مانسوري تضع لمساتها الساحرة للنسخة فيراري 812 جي تي اس ستالون
يبدو ان مانسوري ارادت ان تبهر متابعيها باطلالة خاطفة للانظار خاصة بتلك النسخة، بعد ان ظهرت باللون البرتقالي المميز، حيث تمتعت بطلاء خارجي يحمل هذا اللون، ولم يقتصر الامر على ذلك فقط، بل دعمت المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية تحمل هذا اللون.
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التعليقات على فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة|صور
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