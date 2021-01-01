من الطبيعي أن الإنسان إذا أحب شخصا فيحرص على عدم مضايقة أهل وأصدقاء هذا الشخص، وعندما يتعلق الأمر بأهل الزوج، فتكون هناك اعتبارات أخرى، حيث يجب أن تدرك كل زوجة أن إحسانها إلى أهل الزوج من أقصر الطرق إلى قلب زوجها، وعليها ألا تتطاول عليهم وتضع حدودا في تعاملها معهم وهذا ما أكده دكتور علاء رجب استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية في حديثه لـ "اليوم السابع"، حيث قال إن حدود تدخل الزوجة مع أهل الزوج دا مقرون بعدة عوامل وهي:
الاحترام والتقدير:
أولا علينا إلقاء نظرة على علاقتها بأهل الزوج فأحيانا تكون الزوجة من عائلة الزوج أو صديقة لأم الزوج وإخوته قبل الزواج، هل كان بينها وبين أهل الزوج تعاملات سابقة أم لا؟ من العوامل الأساسية أن يكون هناك احترام وتقدير متبادل بين الزوجة وأهل زوجها، حتى لو كانوا يعرفون بعض من قبل الزواج وعلى علاقة بالعائلة وبينهم صداقة.
لا تتدخلي في مشاكل أهل زوجك:
يجب أن تكون لدى الزوجة حدود مع أهل زوجها، بمعنى لا تتدخل في مشاكل أهل زوجها وضرورة أن تكون على حياد دائما لا تقف في صف طرف على آخر، وايضاً إذا حدث مشكلة بين زوجها وأهله لا يصح أن تتلفظ عليهم بما لا يليق أو تتدخل في المشكلة وتشحن زوجها سلبيا تجاه أهله، لأن غدا يزول الخلاف بين الزوج وأهله وتتعرض هي لموقف لا تحسد عليه أمامهم.
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التعليقات على 6 قواعد وحدود فى تعاملك مع أهل زوجك تجنبك المشاكل والخلافات
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