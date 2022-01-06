كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر بنحو 40%، لتسجل نحو 25.012 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقارنة مع 17.864 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
وأوضحت الهيئة في تقرير، أن عدد المستفيدين من تلك التمويلات بلغ نحو 3.416 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 3.14 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2020.
وأشارت إلى استحواذ الشركات على 56.98% من أرصدة التمويل متناهي الصغر، فيما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة " أ " على 37.07% من الأرصدة، كما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ج" على نسبة 3.14%، فيما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب" على نسبة 2.81%، وذلك بنهاية أكتوبر 2021.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «الرقابة المالية»: 25 مليار جنيه محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية أكتوبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق