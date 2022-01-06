

«الرقابة المالية»: 25 مليار جنيه محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية أكتوبر «الرقابة المالية»: 25 مليار جنيه محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر بنحو 40%، لتسجل نحو 25.012 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقارنة مع 17.864 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.



وأوضحت الهيئة في تقرير، أن عدد المستفيدين من تلك التمويلات بلغ نحو 3.416 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 3.14 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2020.



وأشارت إلى استحواذ الشركات على 56.98% من أرصدة التمويل متناهي الصغر، فيما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة " أ " على 37.07% من الأرصدة، كما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ج" على نسبة 3.14%، فيما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب" على نسبة 2.81%، وذلك بنهاية أكتوبر 2021.

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ووفقا لنوع النشاط، استحوذ النشاط التجاري على 61% من أرصدة التمويل متناهى الصغر، والنشاط الزراعي على 18.86% من الأرصدة، فيما استحوذ النشاط الخدمي على 13.39% من الأرصدة، والنشاط الإنتاجي على 6.74% من الأرصدة، وذلك بنهاية أكتوبر الماضى.ويذكر أن حجم التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر بنهاية عام 2020 بلغ نحو 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو قدره 17%، واستفاد منه نحو 3.1 مليون مستفيد وكانت حصة المرأة منهم نحو 62%.