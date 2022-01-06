4 سلع بقائمة أكبر صادرات مصر بنهاية 2020 أهمها الذهب بـ2.9 مليار دولار

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › 4 سلع بقائمة أكبر صادرات مصر بنهاية 2020 أهمها الذهب بـ2.9 مليار دولار

صورة الخبر: 4 سلع بقائمة أكبر صادرات مصر بنهاية 2020 أهمها الذهب بـ2.9 مليار دولار
4 سلع بقائمة أكبر صادرات مصر بنهاية 2020 أهمها الذهب بـ2.9 مليار دولار

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها بنهاية عام 2020، وذلك بعد أن سجلت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع نحو 13.8 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار عام 2019، بارتفاع بنسبة 4.5%.

وتضمنت القائمة 4 سلع فى الصدارة وفقا لما يلي:
صادرات ذهب وذهب مطلى بالبلاتين بأشكال خام آخر بقيمة 2.9 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع 45%.

صادرات فويل أويل (مازوت) 1.4 مليار دولار، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع 133.3%.

صادرات الحديد ومصنوعاته 0.8 مليار دولار، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع 33.3%.

صادرات زيت تشحيم 0.5 مليار دولار، مقابل 0.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة 25%.

وقالت النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2020 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة صادرات مصر بلغ 29.3 مليار دولار عام 2020، مقابل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9%.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 4 سلع بقائمة أكبر صادرات مصر بنهاية 2020 أهمها الذهب بـ2.9 مليار دولار

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19774

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager