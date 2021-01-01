رابطة الأندية تكشف موعد نهاية الموسم فى مصر

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صورة الخبر: عامر حسين
عامر حسين



كشف عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية للمحترفين، موعد نهاية مسابقة الدوري هذا الموسم

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس 2":" من المقرر أن ينتهي الموسم الكروي فى مصر يوم 30 أغسطس، ولا بد أن تدار مباراة القمة بحكام أجانب من الصف الأول".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات:" لا يوجد مانع من تواجد حكام أجانب في المباريات الصعبة بالدوري وليس مباريات القمة فقط".

وتابع:" بطولة كأس الرابطة في الموسم المقبل ستكون بنظام خروج المغلوب، والدوري هذا الموسم سينتهي 30 اغسطس المقبل".

وأكمل: "توجد ازمة توقيتات بسبب ضغط المسابقات والمباريات، وحصنت جدول الدوري ضد الأندية في حال الغاء كأس إفريقيا".

واستطرد: "اذا تم ترحيل كأس العالم للأندية سيتم ضغط مباريات الأهلي في دوري الأبطال، وبطولة كأس العالم للأندية غير عادلة".
وأتم عضو الاتحاد المصري لكرة القدم تصريحاته:" لا يوجد تعارض بين منصبي في رابطة الأندية وعضوية اتحاد الكرة".

المصدر: elbalad

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