رسالة نارية من رئيس الاتحاد السكندري إلى عمار حمدي



عمار حمدي عمار حمدي





وجه محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، رسالة إلى عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وقال محمد مصيلحي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “بقول لـ عمار حمدي، مش هتلعب في النادي الأهلي".

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وأضاف:"عمار، من اللاعبين المميزين، وكنت أتمنى استمراره مع زعيم الثغر هذا الموسم، فضل مستوى قدمه عمار حمدي، كان عندما لعب في صفوف الاتحاد السكندري".وأشار إلى أنه كان يتمنى استمرار أحمد رفعت، جناح نادي فيوتشر الحالي مع الاتحاد السكندري، موضحًا:"بعد إنتهاء فترة إعارة اللاعب في الموسم قبل الماضي، كنت قريبًا من شراء اللاعب بشكل نهائي من الزمالك، ولكن نجح النادي المصري في حسم الصفقة لصالحه.جدير بالذكر أن عمار حمدي، لعب ضمن صفوف الاتحاد السكندري في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر الأهلي عودته مع بداية الموسم الجاري.