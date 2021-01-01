أصغر مليونيرة في العالم.. عمرها 10 سنوات وثروتها 13 مليون دولار

«إيلون ماسك، بيل جيتس، جيف بيزوس»، أسماء اعتاد الكثيرون سماعها عند ذكر قائمة أغنى أثرياء العالم، ولكن هناك اسم لا يعرفه الملايين وهو بيكسي كورتيس، المعروفة باسم أصغر مليونيرة في العالم، فرغم عمرها الذي لم يتجاوز الحادية عشرة بعد، فإن الطفلة الصغيرة استطاعت جمع ثروة تقدر بـ13 مليون دولار خلال وقت قصير، ما جعلها تفكر في التقاعد وتعيش حياة خالية من الأعباء فور بلوغها سن الخامسة عشرة.
بيكسي كورتيس، لقبت باسم أصغر مليونيرة بسبب سنها الصغير، فهي من مواليد 15 أغسطس 2011، وتعيش في أستراليا، ورغم كونها في المرحلة الابتدائية إلا أنها جذبت أنظار الجميع بذكائها وموهبتها، إذ تمتلك عدة شركات حققت من ورائهم أرباحًا ضخمة، وبينها شركة الألعاب « Pixie's Fidgets»، وفور افتتاحها تم بيع الكثير من الألعاب خلال 48 ساعة فقط.
أصغر مليونيرة في العالم ثروتها 13 مليون دولار
تمتلك المليونيرة الصغيرة شركة أخرى لإكسسوارات الشعر، أنشأتها والدتها لها، وأصبحت الشركة جزءًا من محموعة «Pixie's Pix» التي تبيع ألعاب وملحقات أخرى للأطفال: «تخطط ابنتي للتقاعد في سن الـ15، وهي ذكية كفاية كي تعرف الأنسب لها»، بحسب حديث الأم روكسي جاسينكو لموقع «نيوز» الأسترالي.
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