

أصغر مليونيرة في العالم.. عمرها 10 سنوات وثروتها 13 مليون دولار أصغر مليونيرة في العالم.. عمرها 10 سنوات وثروتها 13 مليون دولار

«إيلون ماسك، بيل جيتس، جيف بيزوس»، أسماء اعتاد الكثيرون سماعها عند ذكر قائمة أغنى أثرياء العالم، ولكن هناك اسم لا يعرفه الملايين وهو بيكسي كورتيس، المعروفة باسم أصغر مليونيرة في العالم، فرغم عمرها الذي لم يتجاوز الحادية عشرة بعد، فإن الطفلة الصغيرة استطاعت جمع ثروة تقدر بـ13 مليون دولار خلال وقت قصير، ما جعلها تفكر في التقاعد وتعيش حياة خالية من الأعباء فور بلوغها سن الخامسة عشرة.



بيكسي كورتيس، لقبت باسم أصغر مليونيرة بسبب سنها الصغير، فهي من مواليد 15 أغسطس 2011، وتعيش في أستراليا، ورغم كونها في المرحلة الابتدائية إلا أنها جذبت أنظار الجميع بذكائها وموهبتها، إذ تمتلك عدة شركات حققت من ورائهم أرباحًا ضخمة، وبينها شركة الألعاب « Pixie's Fidgets»، وفور افتتاحها تم بيع الكثير من الألعاب خلال 48 ساعة فقط.



أصغر مليونيرة في العالم ثروتها 13 مليون دولار

تمتلك المليونيرة الصغيرة شركة أخرى لإكسسوارات الشعر، أنشأتها والدتها لها، وأصبحت الشركة جزءًا من محموعة «Pixie's Pix» التي تبيع ألعاب وملحقات أخرى للأطفال: «تخطط ابنتي للتقاعد في سن الـ15، وهي ذكية كفاية كي تعرف الأنسب لها»، بحسب حديث الأم روكسي جاسينكو لموقع «نيوز» الأسترالي.

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وتمتلك والدة بيكسي، العديد من الشركات الناجحة، واستطاعت ابنتها أن تكتسب شهرة وشعبية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جمعت أكثر من 100 ألف متابع عبر «إنستجرام»، ومرخرًا افتتحت شركتها الخاصة الثانية «Pixie’s Fidgets »، وبمساعدة والدتها حققت أكثر من 200 ألف دولار في الشهر الأول: «أسست لابني البالغ من العمر7 سنوات، نشاط تجاري آخر، الدرس المهم هو أن تعلمها كيف تستثمر بشكل جيد وألا تهدر أموالها».أميرة تطبيق إنستجرام تتصدر الصحفتصدرت Pixie عناوين الصحف لأول مرة في أوائل عام 2014 عندما أُطلق على الفتاة البالغة من العمر عامين آنذاك لقب «أميرة Instagram» بفضل متابعتها المزدهرة على وسائل التواصل الاجتماعي.