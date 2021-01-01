

لو مالكيش فى البوتوكس.. 3 طرق لمواجهة آثار الزمن على بشرتك لو مالكيش فى البوتوكس.. 3 طرق لمواجهة آثار الزمن على بشرتك

تلجأ الكثيرات إلى حقن البوتوكس من أجل تقليل آثار شيخوخة الجلد وعلامات الزمن على البشرة، حيث تساعد في التخلص من خطوط العمر الدقيقة على البشرة خاصة حول العين والفم، وتمنح البشرة نضارة وحيوية، وعلى الرغم من فاعليتها إلا أن هناك من لا يفضلونها؛ لأن تأثيرها مهما كان طويلاً، فهو مؤقت، كما أن تكلفتها عالية، فضلاً عن أن البعض لا يفضل العلاج التجميلي حتى لو كان بالحقن، فإذا كنتِ واحدة من هؤلاء، ستفيدك هذه الحلول التي قدمها موقع مجلة "فوج" كبدائل للبوتوكس.



التقشير

يعد التقشير خطوة ضرورية في أي روتين للعناية بالبشرة، حيث يزيل خلايا الجلد الميتة، مما يسمح بتجدد خلايا البشرة وزيادة نضارتها ونعومتها ولمعانها، وتعد أحماض التقشير أو "أحماض ألفا هيدروكسي" حلاً مثاليًّا لتقشير البشرة وتجديد خلاياها، عليكِ فقط التأكد من أنها ليست قاسية أكثر من اللازم على بشرتك.



الرتينويدات

تعد مستحضرات التجميل المحتوية على الريتينول أو الريتينالديهايد من أقوى اتجاهات التجميل المتوقع زيادة الإقبال عليها في 2022، وهي مكونات تساعد على تقليل الخطوط الدقيقة وتساهم في تسريع تجديد البشرة وتسرع في نضارتها، ولكنها تحتاج بعض الوقت والصبر؛ لأن نتائجها تظهر خلال فترة بين 3 إلى 6 أشهر.



الصن بلوك

دائمًا ما يكون تجنب المشكلة أسهل كثيرًا من علاجها بعد حدوثها، ولذلك فإن استخدام كريمات الوقاية من الشمس بشكل منتظم طريقة فعالة للحد من ظهور الخطوط الدقيقة وعلامات شيخوخة الجلد وأسهل كثيرًا من علاجها بعد ظهورها.

