

انفجار هاتف محمول من طراز منتشر في جيب صاحبه.. أصابه بجروح بالغة انفجار هاتف محمول من طراز منتشر في جيب صاحبه.. أصابه بجروح بالغة

خلال الأشهر الأخيرة تكررت حوادث انفجار بطاريات هواتف «OnePlus» الشهيرة، وللمرة الثالثة في 3 أشهر، انفجرت بطارية هاتف من نوع «OnePlus Nord CE» وهو في جيب صاحبه، وسبب له حروقًا مخيفة وكاد يقتله.



اشترى شاب هندي اسمه دوشيانت جوسوامي هاتفًا من طراز «OnePlus Nord CE» منذ حوالي 6 أشهر، وقبل 3 أيام قال إن هاتفه انفجر في جيبه فجأة وبدون سابق إنذار، بحسب ما ذكر موقع «bgr» الهندي.



«دوشيانت» يصاب بجروح بالغة بسبب انفجار هاتفه

بعد تعرضه لهذا الحادث الغريب الذي أصابه بجروح بالغة في فخذه، انتقل دوشيانت جوسوامي إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن الحادث، ولكنه أزال المنشورات، وأوضح لوسائل الإعلام المحلية أنه أزالها بعد أن تواصل معه فريق من شركة «OnePlus» المصنعة للهاتف ووعدوه بتعويضه بهاتف جديد.

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جدير بالذكر أن شركة «OnePlus» لم تصدر أي بيان رسمي حول الحادث أو سبب الانفجار، كما أنها لم تعلق على منشورات دوشيانت جوسوامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.في منشوراته التي حُذفت عن الحادث، كتب دوشيانت جوسوامي: «أنا أملك هاتفًا من العلامة التجارية الشهيرة جدًا ONEPLUS، ويبلغ عمر هاتفي 6 أشهر فقط، ولكنه انفجر وهو في جيبي، هذا النوع من الهواتف ليس فقط سيئا ولكن قاتلا أيضا».وإلى جانب ما كتب دوشيانت جوسوامي، شارك صورًا لهاتف «OnePlus Nord CE» الذي انفجر في جيبه، وبدا متفحما تمامًا من الأمام وكذلك من الخلف، إذ تعرضت البطارية والشاشة والكاميرا للتلف التام.حوادث انفجارات هواتف «OnePlus»هذه ليست المرة الأولى التي يبلغ فيها مستخدم عن انفجار أحد هواتف «OnePlus»، وخصوصا طرازات Nord، فعلى مدار الشهرين الماضيين أبلغ مستخدمان عن حوادث مشابهة، وحتى الآن لم تكشف الشركة عن تفاصيل محددة حول سبب حدوث هذه الانفجارات المتكررة.