حذر خبراء الأمن في «CYBER»، من هجوم احتيال جديد مخادع، يحاول اختراق عمليات تسجيل دخول الأشخاص، إذ يستفيد القراصنة من ميزة التعليقات في مُحرر مستندات جوجل، لإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى الأشخاص تحتوي على روابط ضارة.
وذكر المتخصص في أمن البريد الإلكتروني بنيويورك، أنه تم استهداف 500 بريد وارد منذ ديسمبر، ففي إحدى المدونات، لاحظ المتخصصون، أسلوبًا جديدًا من المتسللين الذين يستفيدون من التعليقات في محرر مستندات جوجل، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.
تفاصيل أسلوب هاكرز جديد يخترق حسابك الشخصي
ويستهدف الأسلوب الجديد للهاكرز بشكل أساسي مستخدمي «Outlook»، بحسب ما ذكره جيريمي فوكس من شركة أفانان، فيتم عن طريق وضع تعليق على جوجل، يذكر خلاله المستخدم ثم يرسله على بريد إلكتروني تلقائي.
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التعليقات على تحذير عاجل من أسلوب هاكرز جديد يخترق حسابك الشخصي.. إليك طريقة الحماية
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