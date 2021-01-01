

تحذير عاجل من أسلوب هاكرز جديد يخترق حسابك الشخصي.. إليك طريقة الحماية تحذير عاجل من أسلوب هاكرز جديد يخترق حسابك الشخصي.. إليك طريقة الحماية

حذر خبراء الأمن في «CYBER»، من هجوم احتيال جديد مخادع، يحاول اختراق عمليات تسجيل دخول الأشخاص، إذ يستفيد القراصنة من ميزة التعليقات في مُحرر مستندات جوجل، لإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى الأشخاص تحتوي على روابط ضارة.



وذكر المتخصص في أمن البريد الإلكتروني بنيويورك، أنه تم استهداف 500 بريد وارد منذ ديسمبر، ففي إحدى المدونات، لاحظ المتخصصون، أسلوبًا جديدًا من المتسللين الذين يستفيدون من التعليقات في محرر مستندات جوجل، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.



تفاصيل أسلوب هاكرز جديد يخترق حسابك الشخصي

ويستهدف الأسلوب الجديد للهاكرز بشكل أساسي مستخدمي «Outlook»، بحسب ما ذكره جيريمي فوكس من شركة أفانان، فيتم عن طريق وضع تعليق على جوجل، يذكر خلاله المستخدم ثم يرسله على بريد إلكتروني تلقائي.

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الأسلوب يجعل من الصعب على المستخدمين مكافحة البريد العشوائي، حيث يصعب على الضحية المحتملة التعرف على أنه هجوم، بحسب «جيريمي»: «أخطرت جوجل بالخطأ يوم 3 يناير باستخدام زر الإبلاغ عن الاحتيال عبر البريد الإلكتروني داخل جيميل»، ومن غير الواضح ما إذا كان «جوجل» قد عالج المشكلة.طرق حماية نفسك من الثغرةلحماية نفسك من الهجمات المماثلة، تأكد من فحص أي روابط يتم إرسالها إليك، حتى من قبل الشركات الكبرى مثل جوجل، قبل النقر فوق تعليقات مُحرر مستندات جوجل، من الأفضل أن يقوم محرك البحث، بالإشارة إلى عنوان البريد الإلكتروني في التعليقات للتأكد من مدى خطورتها.إذا لم تكن متأكدًا، يُنصح بالتواصل مع المرسل والتأكيد على أنه قصد إرسال المستند، وعليك الإبلاغ عن التعليق بمجرد الشك في مدى خطورته وقدرته على اختراق حسابك.