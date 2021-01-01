لا يزال بيدري لاعب وسط برشلونة وفيران توريس جناحه الجديد الوافد من مانشستر سيتي يعانيان من فيروس كورونا.
وكان تشافي هيرنانديز, مدرب الفريق الكتالوني يعول على جاهزية الثنائي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني, في المملكة العربية السعودية.
ولكن طبقا للوضع الحالي، فإن الثنائي لن يتمكن من السفر إلى شبه الجزيرة العربية في الوقت الحالي، حيث أظهرت مسحات فيروس كورونا استمرار إيجابية العينات بالنسبة لهما.
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التعليقات على الأخبار السيئة تتوالى في برشلونة.. تضاؤل فرص بيدري وتوريس في اللحاق بمواجهة ريال مدريد
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