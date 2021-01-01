تعانى من التنميل وضعف العضلات؟ .. إليك طرق علاج التهاب الأعصاب



التنميل وضعف العضلات التنميل وضعف العضلات





يعد التهاب الأعصاب من أكثر المشكلات الصحية الشائعة وتجعل الانسان غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي ويعانى من مشكلات عديدة حسب طبيعة ونوع الالتهاب لدى المصاب فيمكن أن يعاني من عدم القدرة المشي أو حتى الوقوف في بعض الأوقات أوالتنميل أو ضعف العضلات.



عرض موقع أهم طرق علاج التهاب الأعصاب وذلك وفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday”.

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تمارين لعلاج ضعف الأعصاب والتنميلتعرف على أعراض ضعف الأعصاب والأطعمة التى تعالجهاالنوم الإضافي والراحةالنوم ضروري لشفاء العصب، ويصلح الجسم نفسه أثناء النوم ، لذا فإن منحه مزيدًا من الوقت للقيام بذلك قد يساعد في تقليل الأعراض بشكل أسرع.في كثير من الحالات ، يكون إراحة المنطقة المصابة والحصول على قسط إضافي من النوم كافيًا للسماح للعصب المقروص بالشفاء من تلقاء نفسه.تغيير الموقفقد يكون التهاب الأعصاب ناتجًا عن وضعية سيئة أو تزداد سوءًا، ويؤدي الجلوس أو الوقوف بوضعية غير صحيحة لفترات طويلة إلى إحداث ضغط غير ضروري على الجسم ، مما قد يؤدي إلى تلف العمود الفقري والعضلات ، مما يؤدي إلى عصب مقروص.قد يساعد استخدام الوسائد والكراسي القابلة للتعديل ومساند الرقبة عند الجلوس في تخفيف الضغط والسماح للعصب بالشفاء.عمل مريحيمكن إجراء تغييرات في مكان العمل وقد يساعد استخدام الماوس ولوحة المفاتيح المريحين في تقليل الضغط في اليدين والمعصمين وقد يساعد رفع شاشة الكمبيوتر إلى مستوى العين في تقليل آلام الرقبة.الأدوية المسكنة للألمتساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية في علاج العصب المقروص ويمكن أن تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) في تقليل التورم وتخفيف الألم في حالات العصب المقروص الطفيف.التمدد واليوجاقد تساعد تمارين الإطالة واليوجا اللطيفة في تخفيف التوتر والضغط في المنطقة، ومن المهم عدم التمدد بعمق شديد ، لأن ذلك قد يزيد الأعراض سوءًا.التدليك أو العلاج الطبيعيقد يساعد التدليك في تقليل الألم الجسدي والضغط وقد يساعد الضغط اللطيف حول المنطقة المصابة على تخفيف التوتر ، ويمكن أن يساعد تدليك الجسم بالكامل على استرخاء العضلات.قد لا يكون تدليك الأنسجة العميقة فكرة جيدة لأن الضغط الإضافي قد يزيد الأعراض سوءًا.ارفع الساقينقد يشعر الأشخاص المصابون بانضغاط الأعصاب في الظهر بالراحة عن طريق رفع أرجلهم لإزالة أي ضغط من العمود الفقري.يمكن لأي شخص تحقيق ذلك عن طريق وضع بعض الوسائد تحت ركبتيه ، بحيث تكون أرجله بزاوية 45 درجة مع الجسم.أكياس الثلج والحرارةيمكن أن يساعد التناوب بين عبوات الحرارة والثلج في تقليل التورم والالتهاب في كثير من الحالاتضع كيس ثلج فوق المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة ، ثلاث مرات في اليوم للمساعدة في تقليل الالتهاب. يمكن وضع الضمادات الحرارية لمدة أطول تصل إلى ساعة واحدة ، ثلاث مرات في اليوم.تغييرات نمط الحياةتساعد تغييرات نمط الحياة على المدى الطويل في علاج التهاب الأعصاب وقد تساعد إضافة تمرينات قليلة التأثير ، مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات إلى نظام يومي ، في تقليل الأعراض والحفاظ على شكل الجسم.يمكن أن يساعد فقدان الوزن الزائد في تقليل الضغط على الأعصاب وقد تؤدي الحركة الإضافية من التمارين المنتظمة إلى تقليل التهاب الأعصاب.