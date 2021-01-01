يعاني العالم منذ قرابة عامين من فيروس كورونا و المتحورات التي تبعته منذ بداية انتشاره في العالم و حتى الآن، و يعيش العالم أزمة حتى الآن بسبب متحور أوميكرون الناتج عن كورونا و الذي ظهر في افريقيا هذه المرة .
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن الدراسات الجديدة التي قام بها العلماء للكشف عن المستجدات التي تسبب فيها فيروس كورونا نتج عنها دراسة تفيد بأن متحور أوميكرون انتشر في البداية بين الفئران و من ثم انتقل إلى البشر .
تسببت تلك الدراسة في إسترجاع الذاكرة للبدايات و اللقطات الأولى من تفشي فيروس كورونا و التي كانت بسبب تفشي الوباء بين الخفافيش و من ثم نقله إلى البشر عن طريق أكله .
اشارت التجارب و الدراسات البحثية التي نشرتها كجلات علمية في بريطانيا إلى ان اوميكرون كان بداخل فأر و تراكمت عليه بعض الطفيليات و البكتيريا تسببت في إصابة الفأر سبمضاعفات تشبه المضاعفات التي يصب بها الغنسان فور تعرضه للإصابة بمحور أوميكرون .
جدير بالذكر أن الدراسات مازالت مستمرة ولا توجد نتائج نهائية، و يمكن الوقوف عليها حول متحور أوميكرون و لا تعتبر تلك الدراسة مصدر يمكن الإعتماد عليه و لكنها الاقرب للأعراض التي تم تسجيلها .
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التعليقات على دراسة حديثة .. متحور أوميكرون تفشى بين الفئران و انتقل للبشر
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