منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف



حادث الدائري الأوسطي حادث الدائري الأوسطي

استيقظ سكان مدينتي حلوان و15 مايو، اليوم الأحد، على حادث الدائري الأوسطي الجديد بمنطقة نفق الأوتوستراد.



ورجحت التحريات الأولية في حادث الدائري الأوسطي المعروف بـ حادث حلوان انفجار أحد إطارات سيارة نقل تجر مقطورة ، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.



وشرحت التحريات انقلاب السيارة على يمين الطريق الدائري الأوسطي القادم من التجمع باتجاه البدرشين وأكتوبر، وتهشمها وانفجار تنك البنزين الخاص بها.

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