ميدو: تصريحات الخطيب تؤكد تأجيل كأس العالم للأندية

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صورة الخبر: أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو


قال أحمد حسام ميدو، إن تصريحات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن تضارب مواعيد كأس العالم للأندية مع منافسات أمم إفريقيا، تؤكد أن الخطيب تلقى وعدا بتأجيل أول مباراة للأهلي في كأس العالم للأندية.

الخطيب أشار إلى أن أزمة تقارب المواعيد ستكون فنية بالنسبة لبيتسو موسيماني الذي سيلتقي بلاعبي الأهلي بعد غياب شهر قبل منافسات كأس العالم للأندية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: "حديث الخطيب يُثبت أن أول مباراة للأهلي في كأس العالم للأندية سيتم تأجيلها، ولن يتحدث الخطيب بتلك الطريقة، إلا لو كان مُبلغ شفهيا أو بشكل غير رسمي بأن الأهلي سيخوض أول مباراة في كأس العالم للأندية بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية"

أضاف: "مباراة الأهلي الأولى في مونديال الأندية ستكون 9 فبراير وهذا توقعي بعد تصريحات محمود الخطيب، التي تؤكد بالفعل أنه تلقى وعدا بتأجيل مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية إلى 8 أو 9 فبراير"

ختم حديثه قائلا: "تصريحات الخطيب التي أدلى بها والتي أشار من خلالها إلى تقارب المواعيد هذا التقارب يؤكد أن كأس العالم للاندية سيبدأ عقب منافسات كأس الأمم".

المصدر: elbalad

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