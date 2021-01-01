ميدو: تصريحات الخطيب تؤكد تأجيل كأس العالم للأندية

قال أحمد حسام ميدو، إن تصريحات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن تضارب مواعيد كأس العالم للأندية مع منافسات أمم إفريقيا، تؤكد أن الخطيب تلقى وعدا بتأجيل أول مباراة للأهلي في كأس العالم للأندية.
الخطيب أشار إلى أن أزمة تقارب المواعيد ستكون فنية بالنسبة لبيتسو موسيماني الذي سيلتقي بلاعبي الأهلي بعد غياب شهر قبل منافسات كأس العالم للأندية.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: "حديث الخطيب يُثبت أن أول مباراة للأهلي في كأس العالم للأندية سيتم تأجيلها، ولن يتحدث الخطيب بتلك الطريقة، إلا لو كان مُبلغ شفهيا أو بشكل غير رسمي بأن الأهلي سيخوض أول مباراة في كأس العالم للأندية بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية"
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