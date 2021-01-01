قبل وفاته بـ 4 ساعات.. آخر كلمات وائل الإبراشي . ماذا قال؟



االإعلامي وائل الإبراشي االإعلامي وائل الإبراشي





حرص االإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته بأربع ساعات على نعي المستشارة الراحلة تهاني الجبالي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .



وكتب الإعلامي وائل الإبراشي عبر صفحته :" انا لله وانا اليه راجعون ،توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي".

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