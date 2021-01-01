سنتان وبضعة أيام خلت على الحدث الأكبر الذي هزّ إيران والعالم، حين أُعلن عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني/يناير من عام 2020.
ومنذ ذاك التاريخ وحتى اليوم، بقيت حيثيات الحادثة طي الكتمان نوعاً ما، فلا تفاصيل واضحة عن ماهية العملية وما حدث يومها.
إلا أن معلومات جديدة كشفت أن 3 فرق من القوات الأميركية التي كانت متواجدة في العراق حينها، راقبت المكان من مواقع مخفية في مطار بغداد الدولي بانتظار الهدف قاسم سليماني، والذي كان أقوى قائد عسكري في إيران حينها.
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التعليقات على انتظروه متنكرين.. ما لا تعرفه عن ليلة مقتل سليماني
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