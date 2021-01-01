عمدة نيويورك: 19 قتيلا في حريق بناية حي برونكس



حريق بناية حي برونكس حريق بناية حي برونكس

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بإصابة 54 شخصًا، وما لا يقل عن 19 قتيلا في حريق بناية بحي برونكس في مدينة نيويورك، وفقا لما اعلنه عمدة المدينة



وذكرت القناة إن نحو 200 من رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق، الذي نشب في الطابق الثالث من البناية المكونة من 19 طابقًا.



وتلقت سلطات الإطفاء عدة بلاغات من سكان المنطقة عن الحريق نحو الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي.