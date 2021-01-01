ظهر في قبرص.. مكافحة كورونا: متحور جديد يجمع خصائص أوميكرون ودلتا

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متحور جديد



أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن متحور أوميكرون يجمع بعض خصائص متحور “دلتا”، قائلا "ليس هناك اتحاد بين المتحورين ولكنه تشابه فى خصائصهما".

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أعلنت أمس، السبت، اكتشاف متحور جديدة لفيروس كورونا في قبرص، يجمع في صفاته بين المتحورين السابقين "دلتا" و"أوميكرون"، مشيرةً إلى أنه حمل اسم "دلتاكرون".

وأضاف “حسني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة “القاهرة والناس”، أن هناك متحور جديد يجمع خصائص أوميكرون ودلتا معًا، ويجب متابعته أولا من منظمة الصحة العالمية؛ لبيان مدى تأثره والتأكيد على أن التطعيمات أهم شيء.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن التغيرات الجوية تجعل الفيروس نشيطا، مؤكدا أهمية التهوية والتطعيمات في الوقت الحالي.

وتابع "لا داعي للهلع ونسبة دخول المصابين العناية المركزة تنخفض؛ ومعظم الإصابات بسيطة إلى متوسطة، لذلك لا داعي للفزع فى الفترة الحالية".

المصدر: وكالة "بلومبرج" الأمريكية

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