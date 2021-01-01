طرق علاج النسيان عند المرأة والشباب وكبار السن



طرق علاج النسيان طرق علاج النسيان

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة طرق علاج النسيان حيث أنه من أشهر مشكلات العصر ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بل أصبحت تصيب الشباب



وأصبح علاج النسيان من أكثر الأمور المهمة التى تشغل بال الكثيرون خاصة أنه قد يتسبب في بعض الأحيان فى مشكلات كبيرة خاصة عندما يرتبط الأمر بالدراسة أو العمل.



ويمكن علاج النسيان بطرق عديدة من بينها الأدوية والأعشاب والأطعمة التى تناولها ونظام الحياة اليومي .

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ونعرض لكم في هذا التقرير أبرز طرق علاج النسيان وضعف الذاكرة سواء عند المرأة أو الشباب وأهم أسبابه.علاج النسيانيمكن اتباع النصائح التالي بشكل متكرر للتمكن من علاج النسيان بدون تناول أى أدويةالنشاط البدني اليومييزيد النشاط البدني من تدفق الدم إلى الجسم كله بما في ذلك الدماغ وقد يساعد ذلك في الحفاظ على قوة الذاكرة والوظائف الذهنيةإذا لم يكن لديك وقت لممارسة التمارين الرياضية بالكامل ، فقم بالمشي لمدة 10 دقائق على مدار اليومابق نشطة عقلياتساعد الأنشطة المحفزة عقليًا في الحفاظ على صحة عقلك - وقد تمنع فقدان الذاكرة مثل الكلمات المتقاطعة أو سلوك طرقًا بديلة عند القيادة.الاختلاط بشكل منتظميساعد التفاعل الاجتماعي على درء الاكتئاب والتوتر وكلاهما يمكن أن يساهم في فقدان الذاكرة وابحث عن فرص للالتقاء بأحبائك وأصدقائك وآخرين .كن منظمًامن المرجح أن تنسى الأشياء إذا كان منزلك مزدحمًا وملاحظاتك في حالة من الفوضى لذلك قم بتدوين المهام والمواعيد والأحداث الأخرى في دفتر ملاحظات خاص أو تقويم أو مخطط إلكتروني.حافظ على قوائم المهام محدثة وقم بإلغاء تحديد العناصر التي أكملتها وخصص مكانًا لمحفظتك ومفاتيحك ونظاراتك وغيرها من الضروريات.قلل من مصادر الإلهاء ولا تفعل الكثير من الأشياء في وقت واحد فإذا ركزت على المعلومات التي تحاول الاحتفاظ بها ، فمن المرجح أن تتذكرها لاحقًا. قد يكون من المفيد أيضًا ربط ما تحاول الاحتفاظ به بأغنية مفضلة أو مفهوم مألوف آخر.النوم جيدايلعب النوم دورًا مهمًا في مساعدتك على ترسيخ ذكرياتك ، حتى تتمكن من تذكرها في المستقبل واجعل الحصول على قسط كافٍ من النوم أولوية. يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميًا.0_Man-sleeping-in-bed0_Man-sleeping-in-bedنظام غذائي صحيقد يكون النظام الغذائي الصحي مفيدًا للعقل كما هو مفيد والقلب وأهمها تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والابتعاد عن الكحول والمخدراتإدارة الحالات المزمنةاتبع توصيات طبيبك العلاجية للحالات الطبية مثل الاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والسكري، والسمنة، وفقدان السمع كلما اعتنيت بنفسك بشكل أفضل ، كانت ذاكرتك أفضل على الأرجح ويمكن أن تؤثر الأدوية المختلفة على الذاكرة.أسباب النسيانتلعب معرفة أسباب النسيان دور كبير فى الوقاية من هذه المشكلة كما تلعب دورا مهما في علاج النسيان بشكل صحيح ونهائي، وهى:الأدويةيمكن لعدد من الوصفات الطبية والأدوية المتاحة دون وصفة طبية أن تتداخل مع فقدان الذاكرة أو تسببها، وتشمل : مضادات الاكتئاب ، مضادات الهيستامين ، مكافحة الأدوية القلق ، مرخيات العضلات، و المهدئات ، وحبوب النوم، والأدوية الألم تعطى بعد الجراحة.الكحول أو التبغ أو تعاطي المخدراتالاستخدام المفرط للكحول سبب مهم لفقدان الذاكرة كما يضر التدخين بالذاكرة عن طريق تقليل كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ .الحرمان من النومكل من كمية ونوعية النوم مهمان للذاكرة فقلة النوم أو الاستيقاظ بشكل متكرر في الليل يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق ، مما يتعارض مع القدرة على تجميع المعلومات واسترجاعها.الاكتئاب والتوترقد يؤدي الاكتئاب إلى صعوبة الانتباه والتركيز ، مما قد يؤثر على الذاكرة. التوتر و القلق يمكن أن تحصل في الطريق من التركيز كما يمكن أن يؤدي الإجهاد الناجم عن الصدمة العاطفية أيضًا إلى فقدان الذاكرة.نقص التغذيةالتغذية الجيدة بما في ذلك البروتينات والدهون عالية الجودة مهمة جدا للحفاظ على الدماغ السليمة على سبيل المثال يؤثر النقص في فيتامين B1 و B12 تحديدًا على الذاكرة.إصابة في الرأسيمكن أن تؤدي الضربة الشديدة في الرأس أو حادث سيارة إلى إصابة الدماغ وفقدان الذاكرة على المدى القصير والطويل وقد تتحسن الذاكرة تدريجيًا بمرور الوقت.السكتة الدماغيةتحدث عندما الدم وتوقف إمداد الدماغ نتيجة لانسداد في الدم السفينة إلى الدماغ أو تسرب من سفينة إلى الدماغ وغالبًا ما تسبب السكتات الدماغية فقدان الذاكرة على المدى القصير.الخرفالخرف هو اسم الفقدان التدريجي للذاكرة وجوانب أخرى من التفكير تكون شديدة بما يكفي للتدخل في القدرة على أداء الأنشطة اليومية وعلى الرغم من وجود العديد من أسباب الخرف فإن أكثر الأسباب شيوعًا وشيوعًا هو مرض الزهايمر .أسباب أخرىتشمل الأسباب المحتملة الأخرى لفقدان الذاكرة خمول أو فرط نشاط الغدة الدرقية ، وتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني ، والالتهابات مثل فيروس نقص المناعة البشرية ، والسل ، والزهري التي تؤثر على الدماغ.أسباب النسيان وعدم التركيزأسباب النسيان وعدم التركيز كثيرة جدا فهناك العديد من التفسيرات العلمية لهذه المشكلة الصحية ، أبرزها:الإجهاديمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة ضغط الدم وإضعاف جهاز المناعة وتحفيز الاكتئاب ويمكن أن يسبب أيضًا الإرهاق العقلي فعندما يكون عقلك مرهقًا ، يصبح التفكير والعقل والتركيز أكثر صعوبة.قلة النوميمكن أن تتداخل جودة النوم السيئة أيضًا مع جودة وظائف عقلك من المهم النوم من 8 إلى 9 ساعات كل ليلة فقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ضعف التركيز والأفكار الضبابية.النظام الغذائييمكن أن يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا في ضباب الدماغ. يدعم فيتامين ب 12 وظائف الدماغ الصحية ، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى ضباب الدماغ.الأدويةإذا لاحظت عدم التركيز أثناء تناول الدواء ، فتحدث مع طبيبك فقد يكون ضباب الدماغ وفقدان التركيز والنسيان من الآثار الجانبية المعروفة للدواء. قد يؤدي خفض جرعتك أو التحول إلى دواء آخر إلى تحسين الأعراض.الحالات الطبيةيمكن أن تسبب الحالات الطبية المرتبطة بالتهاب أو إرهاق أو تغيرات في مستوى الجلوكوز في الدم إرهاقًا عقليًا منها متلازمة التعب المزمن وفقر دم والاكتئاب وداء السكريأسباب النسيان عند المرأةتشترك بعض أسباب النسيان عند المرأة مع الشباب والرجال وولكنها تختلف في بعض الاسباب الاخرى ومنها:التغيرات الهرمونيةيمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية أيضًا إلى ضباب الدماغ. تزداد مستويات هرمونات البروجسترون والإستروجين أثناء الحملو يمكن أن يؤثر هذا التغيير على الذاكرة ويسبب ضعفًا إدراكيًا قصير المدى.وبالمثل ، فإن انخفاض مستوى هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث يمكن أن يسبب النسيان وضعف التركيز والتفكير الضبابي.انقطاع الطمثفي كثير من الاحيان يسبب انقطاع الطمث اضطراباً مؤقتاً في الوظائف الذهنية وفي مقدمتها الذاكرة خاصة للنساء المتقدمات فى العمر وصاحبات الامراض المزمنة.مشاكل الغدة الدرقيةتعاني بعض النساء من خمول الغدة الدرقية إلى تغيير في نشاط خلايا الدماغ وتسبب النسيان وفقدان التركيز.الحرمان من النوم:بسبب مهام الامومة تتعرض النساء للنوم المضطرب بسبب استيقاظ الرضع المتكرر أو مرضهم مما يؤثر على الذاكرة بشكل تراكمى.علاج النسيان وعدم التركيزيرغب كثيرون إبجاد طريقة تساعدهم فى علاج النسيان وعدم التركيز بشكل سريع، لذا نعرض ابرزها:تدريب عقلكيمكن أن تساعدك ممارسة أنواع معينة من الألعاب في التحسن في التركيز مثل : السودوكو والكلمات المتقاطعة والشطرنجاحصل على لعبتكقد لا تكون ألعاب العقل هي النوع الوحيد من الألعاب التي يمكن أن تساعد في تحسين التركيز وتشير الأبحاث الحديثة أيضًا إلى أن ممارسة ألعاب الفيديو يمكن أن تساعد في زيادة التركيز.تحسين النومقد لا يسبب الحرمان العرضي من النوم الكثير من المشاكل لك لكن عدم الحصول على قسط جيد من النوم بانتظام يمكن أن يؤثر على مزاجك وأدائك في العمل.قضاء بعض الوقت في الطبيعةإذا كنت ترغب في زيادة تركيزك بشكل طبيعي ، فحاول الخروج كل يوم ، حتى لمدة 15 إلى 20 دقيقة فقط. قد تأخذ نزهة قصيرة عبر الحديقة فيمكن أن يساعدك الجلوس في حديقتك أو في الفناء الخلفي أيضًا.تنويع نظامك الغذائييمكن أن تؤثر الأطعمة التي تتناولها على الوظائف المعرفية مثل التركيز والذاكرة لذا تجنب الأطعمة المصنعة ، والإفراط في السكر ، والأطعمة الدهنية أو الدهنية.اشرب الكافيينإذا شعرت أن تركيزك بدأ في الانخفاض ، ففكر في تناول فنجان من القهوة أو الشاي الأخضر.المكملاتقد تساعد بعض المكملات في تعزيز التركيز بشكل أفضل وتحسين وظائف المخ.ادويةادويةسبب النسيانيعد سبب النسيان الرئيسي هو التعرض للتوتر والضغط النفسي والعصبي حيث أنه من أهم الأشياء التى تؤثر بشكل مباشر وقوي على المخ والجهاز العصبي مما يجعل الإنسان ينسى بسرعة ونلاحظ هذا عندما يمر الإنسان بمشاكل كبيرة فإنه ينسى الكثير من الأشياء الأخرى مثل المفاتيح فى أماكن العمل.علاج النسيان عند الشبابونكشف لكم فيما يلي أهم طرق علاج النسيان عند الشباب ، وهى:اضبط واتبع روتينًا يوميًا.قم بإعداد قوائم المهام ، وتخطيط المهام ، واستخدام أدوات التذكير مثل الملاحظات والتقويمات وتنبيهات الهاتف أو الإنذارات.ضع الأشياء المهمة في نفس المكان ، مثل الهواتف أو المفاتيح أو النظارات أو المحافظ أو المحافظ.حاول تعلم مهارة جديدة أو القيام بمهام تتحدى الدماغ ، مثل الألغاز أو ألعاب الذاكرة.شارك في الأنشطة التي تحافظ على انخراط الدماغ ، مثل التواصل الاجتماعي أو التطوع أو الانخراط في النوادي أو المجموعات.ابق على اتصال مع العائلة والأصدقاء.قلل من استهلاك الكحول.احصل على تمارين كافية.تناول نظامًا غذائيًا معتدلًا ومتوازنًا .مارس عادات نوم جيدة واتبع جدولًا للنوم.مراقبة ارتفاع ضغط الدم أو المساعدة في الوقاية منه وتحدث مع الطبيب حول التغييرات الغذائية والأدوية والتمارين الرياضية.اطلب العناية الطبية في حالة حدوث الاكتئاب.حاول تقليل الفوضى أو العناصر الزائدة حول المنزل أو البيئة.قسّم أجزاء المعلومات الكبيرة إلى أجزاء أصغر لتسهيل تذكرها ، مثل تذكر رقم هاتف كرقمين منفصلين بدلاً من سلسلة واحدة طويلة من الأرقام.كرر المعلومات الجديدة ، أو حاول ربطها بشيء آخر لتسهيل تذكرها.أدوية علاج النسيان وضعف الذاكرةإليكم قائمة بأهم أدوية علاج النسيان وضعف الذاكرة ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناولها، وهى: في البداية الأشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة بسبب المرض ينصحوا باستخدام مثبطات الكولينستريز حيثتعمل هذه الأدوية على إيقاف انهيار أستيل كولين عند المشبك بين خليتين عصبيتين ، مما يؤدي إلى زيادة هذا الناقل العصبي في الدماغ وتم تطوير هذه الفئة من الأدوية للأفراد المصابين بالخرف بسبب مرض الزهايمر ، ولكنها تعمل أيضًا مع ضعف الإدراك الخفيف والخرف الوعائي والخرف مع أجسام ليوي.تشمل هذه الأدوية دونيبيزيل (أريسبت) وريفاستيجمين (إكسيلون) وجالانتامين وتشمل الفوائد المتوقعة تحسنًا طفيفًا ولكن ملحوظًا في الذاكرة والذي سيستمر حتى مع تراجع الفرد.مثبطات الكولينستيراز هي معززات للأعراض للذاكرة ، وتنتج ذاكرة أفضل قليلاً في أي مستوى معين من الوظائف، و الآثار الجانبية الرئيسية لها علاقة مباشرة بعملها المؤيد للكوليني وتشمل فقدانالشهية ، الغثيان ، حركات الأمعاء المتكررة ، الأحلام الواضحة ، زيادة اللعاب ، سيلان الأنف ، تقلصات العضلات ، ونادرًا ما يحدث تباطؤ في القلب.لوحظ أن تناول الدواء في الصباح يمكن أن يقضي في بعض الأحيان على الأحلام الواضحة. يمكن لأكسيد المغنيسيوم الذي يُصرف دون وصفة طبية أن يحسن من تقلصات العضلات.