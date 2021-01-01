مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الإبراشي



الإعلامي وائل الإبراشي الإعلامي وائل الإبراشي



أكدت مصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي, ، توفي بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا, وتداعياته ، مؤكدة أنه عاني من سرطان الحنجرة .



وقالت المصادر ، إن اللحظات الأخيرة في حياة الإبراشي شهدت وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وصحبه ابن شقيقته .



وتوفي منذ قليل الإعلامي وائل الإبراشي,، وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

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وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: "توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي، في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".وعن آخر تطورات الحالة الصحية قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي كانت في تحسن يوما بعد يوم وتحسن جيد وملحوظ ، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم اجمع من الصابة بكورونا.وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن المتحور الجديد من كورونا تم الإعلان عنه يوم 24 نوفمبر، مؤكدا أن التحور جاء نتيجة إصابة شخص به يعاني من نقص مناعة مكتسبة .وأوضح أن الدولة المصرية قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها منع الطيران مع دول اكتشاف المتحور الجديد وطريقة معرفة المتحور تكون عن طريق المسحة.