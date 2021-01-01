

السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا السيارة الحرباء..موديل جديد من BMW تشعل المنافسة في الأسواق وتغير الوانها أتوماتيكيا

قد يكون ذلك من الخيال حيث يمكن تغيير اللون الخارجي للسيارة بلمسة زر واحدة..



وهذه الميزة قد طورتها شركة BMW من خلال تكنولوجيا تسمى E Ink، وقد قدمت الشركة الألمانية نموذجًا أوليًا لسيارة تقوم بتغيير الوانها في معرض CES 2022 للإلكترونيات والذي تم اقامته في لاس فيغاس.



كيف تغير السيارة لونها؟

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تحتوي سيارة iX على غلاف خاص بها يولد الوانا مختلفة في السطح الخارجي من خلال ما يسمى بالتحفيز الكهربائي. ويتم تغيير لون السيارة، من جميع الجهات. ومن خلال تقنية "الحبر الإلكتروني"وتقنية E Ink تفتح الباب لملاك السيارات بتغيير الوان وتصميم سياراتهم حسب الحالة المزاجية أوحسب رغبة مالك السيارة او حسب الظروف المختلفة في الحياة اليومية.وذلك لرفع كفائة السيارة ففي الأيام الحارة يفضل لون السيارات البيضاء لأنها تعكس ضوء الشمس. ، اما في الأيام الباردة، فتساعد الألوان الداكنة للسيارة على امتصاص ضوء الشمس، وبالتالي المزيد من الحرارة والدفئ.شركة BMW, السيارة الحرباء , تكنولوجيا E Ink,الحرارة , البرودة