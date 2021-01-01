ماهى حساسية الجلوتين؟ وما أهم أعراضها؟



حساسية الجلوتين حساسية الجلوتين



تعد حساسية الجلوتين من أشهر أنواع الحساسية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم وتتسبب في حرمان الإنسان من تناول الأطعمة الأساسية التى يتناولها الجميع مع الطعام أهمها الخبز والمكرونة.







ذكر موقع “ healthline ” أن الأشخاص المصابون بـ حساسية الجلوتين يعانون من مشاكل صحية بعد تناول الحبوب المحتوية على الجلوتين ويستجيبون بشكل إيجابي لنظام غذائي خالٍ من الجلوتين - لكن لا يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية القمح.

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عادة لا يعاني الأشخاص المصابون بـ حساسية الجلوتين من تلف بطانة الأمعاء ، وهي سمة أساسية لمرض الاضطرابات الهضمية، ومع ذلك فمن غير الواضح علميًا كيف تعمل حساسية الجلوتين.تشير الأدلة المتزايدة إلى تورط FODMAPs ، وهي فئة من الكربوهيدرات والألياف قد تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص .ونظرًا لعدم وجود اختبار معمل موثوق يمكنه تحديد حساسية الجلوتين، ويتم إجراء التشخيص عادةً عن طريق استبعاد الاحتمالات الأخرى، وهذا هو أحد القواعد التشخيصية المقترحة لحساسية الجلوتينيسبب تناول الجلوتين أعراضًا فورية سواء كانت هضمية أو غير هضمية وتختفي الأعراض بسرعة عند إتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين وتؤدي إعادة إدخال الجلوتين إلى ظهور الأعراض مرة أخرى.يعد استبعاد مرض الإضطرابات الهضمية وحساسية القمح ويؤكد تحدي الجلوتين الأعمى التشخيص وفي إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين المبلغ عنها ذاتيًا ، استوفى 25 ٪ فقط معايير التشخيص المطلوبة.وكشف الأشخاص المصابون بحساسية الجلوتين عن العديد من الأعراض ، بما في ذلك انتفاخ البطن والإسهال وآلام المعدة وفقدان الوزن والأكزيما والصداع والتعب والاكتئاب وآلام العظام والمفاصل، كما وجود أن حساسية الجلوتين ومرض الاضطرابات الهضمية غالبًا ما يكون لهما أعراض غامضة مختلفة يصعب ربطها بالهضم أو الجلوتين ، بما في ذلك مشاكل الجلد والاضطرابات العصبية .في حين أن البيانات غير متوفرة حول انتشار حساسية الجلوتين وتشير الدراسات إلى أن 0.5-6٪ من سكان العالم قد يعانون من هذه الحالة، وتعد حساسية الجلوتين أكثر شيوعًا عند البالغين وأكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال.