قرار جديد من اللجنة الأولمبية بشأن إنتخابات الزمالك

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إنتخابات الزمالك



اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قائمة المرشحين لخوض انتخابات نادي الزمالك المقرر لها يوم 11 فبراير القادم وفقا للائحة الاسترشادية.

كان نادي الزمالك قد أرسل قائمة المرشحين لخوض انتخابات النادي والتي تضم 70 مرشحا بعد انسحاب شريفة الفار المرشحة على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

وقامت اللجنة التنسيقية المشرفة على الانتخابات باللجنة الأولمبية بدراسة أوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات الزمالك وفقا لما تم إرساله من مجلس إدارة الزمالك.

وبعد دراسة الأوراق اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ترشح ال70 مرشحا بواقع 3 مرشحين على مقعد الرئيس و4 مرشحين على منصب نائب الرئيس و4 مرشحين على منصب أمين الصندوق و40 مرشحا على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن و19 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة تحت السن.
ويحق للمرشحين بعد اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية التقدم بطعون لدى مركز التسوية والتحكيم .

المصدر: elbalad

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