التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

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صورة الخبر: مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تعاقد نادي التعاون السعودي مع مصطفي فتحي نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "التعاون السعودي يتعاقد رسميا مع مصطفي فتحي و النادي السعودي يتفاوض مع نادي الزمالك علي مقابل مالي للسماح لرحيل اللاعب خلال الشهر الجاري".

كان المشرف على الكرة بنادي الزمالك حرص على عقد جلسة مع  أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ثنائي الفريق  المغربي .

يأتي هذا بعدما طلب اللاعبان الحصول على مستحقاتهما في الفترة الحالية.

كان الثنائي أرسلا انذارا لإدارة النادي للمطالبة بمستحقاتهما المتأخرة، خاصة وأن بن شرقي وأوناجم لم يتقاضيا أي مستحقات منذ بداية الموسم الحالي، بخلاف وجود بعض المستحقات المتأخرة لبن شرقي من الموسم الماضي.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك أن  المشرف على الكرة أكد للثنائي أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي في طريقها للحل وسيتم صرف جزء من مستحقاتهما ومستحقات باقي اللاعبين خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

المصدر: صدي البلد

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