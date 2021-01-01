

سيارة خيالية مزودة بتقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي سيارة خيالية مزودة بتقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي

طرحت شركة كاديلاك مفهوم جديد للسيارة المستقلة «InnerSpace» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لهذا العام 2022، عبر فيلم قصير مثير ومذهل للسيارة الفاخرة ذات المقعدين.



وقد تم تصميم السيارة InnerSpace بكابينة تشبه الشرنقة، تغمر الركاب الجالسين في كرسي بمقعدين، والذين يشاهدون شاشة بانورامية تمتد عبر مقدمة السيارة.



وتسمح الشاشة المنحنية للركاب بالاختيار من موضوعات مشاركة الواقع المعزز، والترفيه، والتعافي، من أجل قيادتهم.

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وقد أعلنت كاديلاك عن InnerSpace في إعلان تشويقي شبيه بالسينما، مع موسيقى وتأثيرات مثيرة، حول زوجين ثريين يستكشفان العالم أثناء سفرهما في السيارة ذاتية القيادة.وشركة جنرال موتورز، التي تمتلك كاديلاك، هي واحدة من العديد من الشركات التي انسحبت من حضور معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES ، وبدلاً من ذلك، فقد اختارت تقديم عرض تقديمي عبر الإنترنت، وكل ذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الذي طال أمده.وتقول الشركة المملوكة لجنرال موتورز: "إن مفهوم InnerSpace الجديد يعيد تصور هذه الرؤية، مع تجربة مستقلة بالكامل تسمح لراكبين بالتركيز على رحلتهم وليس القيادة."وقال بريان نيسبيت، المدير التنفيذي لجنرال موتورز و التصميم العالمي المتقدم والاستوديو العالمي للهندسة المعمارية ، في بيان: "ستغير الكهرباء والقيادة الذاتية بشكل أساسي دور المركبات والخبرات التي يتمتع بها العملاء معهم.وأضاف: "نحن نستكشف أين سيذهب ذلك مع هذه المفاهيم المبتكرة، وتصور التنقل كحليف للصحة، ومنح العملاء الرفاهية المطلقة، والمزيد من الوقت الشخصي، بدلاً من أخذها"، بخسب تعبيره.وتتميز السيارة InnerSpace المصممة بشكل كبير بزجاج بانورامي واسع على السطح، وجزء من جوانب الهيكل، للحصول على مناظر خالية من العوائق تقريبًا، فيما يفتح السقف ليسهل الوصول إلى الأبواب، كما أن المقعد الفردي بالداخل مفصول ومحاور للخارج، لتسهيل دخول الركاب.كما تتضمن InnerSpace كاديلاك أيضًا أحدث التقنيات، بما في ذلك "إدخال المقاييس الحيوية، والتعلم الآلي للذكاء الاصطناعي".