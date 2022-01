كيفية إظهار التطبيقات المخفية في الأندرويد على هواتف سامسونج وشاومي كيفية إظهار التطبيقات المخفية في الأندرويد على هواتف سامسونج وشاومي

إظهار التطبيقات المخفية في الأندرويد من أهم الخطوات التي يجب أن يعلمها جميع مالكي هواتف أندرويد، وبالعديد من الطرق يمكن للمستخدم إظهار التطبيقات المخفية في الأندرويد وعرض كل التطبيقات المثبتة على الجهاز بسهولة.



وخلال السطور التالية، يستعرض موقع "صدى البلد" كيفية إظهار التطبيقات المخفية في الأندرويد.



كيفية إظهار التطبيقات المخفية في الأندرويد

يجب على جميع مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد اتباع الخطوات الآتية لـ إظهار التطبيقات المخفية في الأندرويد:

1. اسحب الشاشة لأسفل من أعلى مرة أو مرتين، على حسب الشركة المصنعة لهاتفك، ثم انقر فوق رمز الترس لفتح الإعدادات Settings.2. انقر على خيار التطبيقات Apps، أو بدلا من الخطوة السابقة اذهب مباشرة إلى تبويب التطبيقات في إعدادات الهاتف الخاص بك، وسوف ترى قائمة بكل التطبيقات المثبتة على جهازك.3. انقر على خيار عرض جميع التطبيقات See All Apps، سيقدم لك قائمة بالتطبيقات التي سبق إخفاؤها في صفحة التطبيقات، وأما إذا كان هذا الخيار موجودا في هاتفك، فتأكد أنك تبحث في جميع التطبيقات.4. سترى القائمة الكاملة للتطبيقات المثبتة على الجهاز، حتى التطبيقات التي تم إخفاؤها بواسطة مشغل الشاشة الرئيسية ستظهر في هذه القائمة، الطريقة الوحيدة لإخفاء تطبيق من هذه القائمة ستكون باستخدام بعض البرامج الخبيثة.طريقة إظهار البرامج المخفية في الأندرويديمكنك إظهار البرامج المخفية في الأندرويد، حيث يحتوي كل هاتف أندرويد على أيقونة تسمى درج التطبيقات App drawer، بالشاشة الرئيسية للجهاز، كل ما عليك فعله حتى تظهر التطبيقات أن تقوم بالضغط عليها، ومن أعلى قائمة التطبيقات بجوار زر الصفحة الرئيسية حدد خيار عرض كل التطبيقات المخفية، قم بالضغط على اختيار Show hidden application، وسوف تظهر لك قائمة بالتطبيقات التي سبق إخفاؤها.إظهار التطبيقات المخفية في شاومييملك نظام التشغيل أندرويد العديد من مشغلات الشاشة الرئيسية إلى جانب بعض التطبيقات المتخصصة التي لديها القدرة على إخفاء أحد أو مجموعة من التطبيقات على هواتف أندرويد، والتي يستخدمها معظم لإخفاء التطبيقات للحفاظ على خصوصيتهم بعيدا عن أعين المتطفلين.1. الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لهاتف شاومي.2. من خلال إعدادات الهاتف حدد خيار التطبيقات.3. قم بالتمرير لأسفل والنقر على مدير التطبيقات.4. سوف تظهر لك قائمة بكل التطبيقات التي تم تعطيلها.5. قم بتحديد التطبيقات المخفية التي تريد إظهارها، ثم اذهب إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى وسترى جميع التطبيقات التي تم إخفاؤها.إظهار التطبيقات المخفية سامسونج1.افتح تطبيق ملفاتي My Files على هاتف سامسونج.2. انقر على الخيارات.3. قم باختيار الإعدادات Settings.4. ضع علامة صح أمام خيار إظهار التطبيقات المخفية Show hidden files.