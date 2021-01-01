

أبرزها آيفون 13 برو.. 10 أجهزة تتوقف أبل عن إنتاجها خلال 2022 أبرزها آيفون 13 برو.. 10 أجهزة تتوقف أبل عن إنتاجها خلال 2022

توقف شركة أبل Apple ، كل عام خط إنتاج مجموعة كبيرة من منتجاتها، وتعد هذه عملية عادية لكبرى شركات التكنولوجيا، لذا فإن المعرفة المسبقة عن الأجهزة التي سيتوقف إنتاجها تساعد المستهلكين بشكل كبير لسببين: الأول لتجنب شراء تلك المنتجات، والثاني أن المستخدم سيكون على دراية بما إذا كان جهازه الخاص اقترب من نهاية عمره الافتراضي.



وبناء على التوقعات التي شاركها موقع "zdnet" التقني المتخصص، كشف من خلالها عن مجموعة من الأجهزة التي قد تتوقف شركة أبل عن إنتاجها خلال عام 2022، بالنظر إلى الأجهزة التي تم إيقافها خلال العام الماضي.



إليك قائمة بالأجهزة التي ستتوقف أبل عن إنتاجها خلال عام 2022

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- أجهزة iPhone 13 Pro و 13 Pro Max و آيفون 12: ستتوقف أبل عن إنتاج إصدارتها من الهواتف الذكية المذكورة خلال 2020، واستبدالها بالإصدارات الجديدة من سلسلة آيفون 14 في شهر سبتمبر المقبل.- ساعات أبل الذكية Watch Series 7: ستتوقف أبل عن إنتاج أحدث إصداراتها القابلة للارتداء من ساعات Watch Series 7، وستحل محلها Apple Watch جديدة.- هاتف iPhone SE: أشارت بعض التسريبات إلى أن أبل قد ستتوقف نهائيا عن إنتاج هاتف آيفون الأرخص سعرا iPhone SE، وقد يحدث هذا خلال عام 2022، ولم تؤكد صانعة آيفون هذه الشائعات، ولكن سيتوقف خط إنتاج إصدار الهاتف الذي مر على إطلاقه عامين.- جهاز أبل اللوحي iPad Air 4th-gen: بحلول شهر سبتمبر 2022، سيمر عامين على جهاز آيباد آير الجيل الرابع، مما يعني أن أبل ستتوقف عن إنتاجه خلال العام الجاري.- جهاز iMac بقياس 27 بوصة وMac Pro: تعمل أبل على إضافة معالج M1 Apple Silicon إلى أجهزة ماك الجديدة، لذا ستتوقف عن إنتاج هذا الإصدارات من حواسبها القديمة.- سماعة AirPods Pro: تم إصدارها في شهر أكتوبر 2019، وقد حققت أداء جيدا حتى الآن؛ لذا من المتوقع وصول نسخة محدثة هذا العام.- جهاز iPod touch 7th-gen: أصدرت أبل جهاز الوسائط المتعددة في شهر مايو 2019، لذا من المتوقع أن تتوقف الشركة عن إنتاج جهاز iPod touch بمجرد إيقاف الجهاز الحالي.