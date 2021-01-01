

تحديث Android 12 المستقر يصل رسميا إلى الهاتف Xperia 1 III تحديث Android 12 المستقر يصل رسميا إلى الهاتف Xperia 1 III

حان الوقت، لتحصل هواتف، سوني الرائدة، على أحدث، نظام تشغيل Android 12، حيث حصل اليوم، هاتف Xpe­ria 1 III، على التحديث المستقر، من جوجل، برقم الإصدار 61.1.A.1.149، ويجلب معه، تصحيحات أمان Android، في ديسمبر 2021، بجانب مجموعة، كبيرة من مميزات، أندرويد 12، بالإضافة إلى أنه، متوفر حاليا للمستخدمين، في روسيا، وسيصل لباقي مستخدمي، هذا الهاتف، قبل نهاية شهر يناير الجاري.



تحديث Android 12، يوفر للهاتف Xpe­ria 1 III، العديد من المميزات، بما في ذلك، ميزة Scrolling Screen­shots، الذي سيسمح لك، بالتقاط لقطات شاشة، لصفحات قابلة للتمرير، على جهاز سوني الخاص بك، وذلك من خلال، الضغط على، خيار التقاط المزيد، بعد التقاط لقطة شاشة عادي، لحفظ أكبر قدر، من المحتوى، على صورة واحدة، بالإضافة إلى ميزة، الاستخدام بيد واحدة، التي ستعمل، على تحريك الشاشة، بأكملها إلى أسفل، بحيث يصبح كل شيء، في متناول إبهامك، مما يلغي الحاجة إلى، مد يدك الأخرى.



الهاتف Xperia 1 III

قد يعجبك أيضا...

ميزة الخصوصية الجديدة، تعد إحدى أهم المميزات، التي سيجلبها، Android 12، للهاتف Xpe­ria 1 III، حيث إنك بعد الآن، ستتعرف على، جميع التطبيقات، التي يمكنها الوصول، إلى أذونات الهاتف، مثل الكاميرا، والميكروفون، والموقع، وبفضل هذه الميزة الرائعة، ستصبح معلوماتك الخاصة، أكثر أمانا، من أي وقت مضى.وبما أن هذا التحديث، يعتبر تحديثا رئيسيا، لنظام Android، فيجب عليك، استخدام اتصال Wi-Fi، لتثبيته، حتى لا تواجه أي مشاكل، وكما ذكرنا، في السابق، فإن تحديث Android 12 المستقر، سيصل لجميع المستخدمين، حول العالم، خلال الأسابيع القليلة القادمة، ومع ذلك يمكنك، البحث عن التحديث يدويا، عن طريق التوجه، إلى إعدادات الهاتف، ثم التوجه إلى، قسم تحديث البرامج.