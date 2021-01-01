حان الوقت، لتحصل هواتف، سوني الرائدة، على أحدث، نظام تشغيل Android 12، حيث حصل اليوم، هاتف Xperia 1 III، على التحديث المستقر، من جوجل، برقم الإصدار 61.1.A.1.149، ويجلب معه، تصحيحات أمان Android، في ديسمبر 2021، بجانب مجموعة، كبيرة من مميزات، أندرويد 12، بالإضافة إلى أنه، متوفر حاليا للمستخدمين، في روسيا، وسيصل لباقي مستخدمي، هذا الهاتف، قبل نهاية شهر يناير الجاري.
تحديث Android 12، يوفر للهاتف Xperia 1 III، العديد من المميزات، بما في ذلك، ميزة Scrolling Screenshots، الذي سيسمح لك، بالتقاط لقطات شاشة، لصفحات قابلة للتمرير، على جهاز سوني الخاص بك، وذلك من خلال، الضغط على، خيار التقاط المزيد، بعد التقاط لقطة شاشة عادي، لحفظ أكبر قدر، من المحتوى، على صورة واحدة، بالإضافة إلى ميزة، الاستخدام بيد واحدة، التي ستعمل، على تحريك الشاشة، بأكملها إلى أسفل، بحيث يصبح كل شيء، في متناول إبهامك، مما يلغي الحاجة إلى، مد يدك الأخرى.
الهاتف Xperia 1 III
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التعليقات على تحديث Android 12 المستقر يصل رسميا إلى الهاتف Xperia 1 III
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