

سعر ومواصفات الهاتف Realme GT 2 Pro سعر ومواصفات الهاتف Realme GT 2 Pro

الهاتف Realme GT 2 Pro، الذي طال انتظاره، أصبح رسميا، حيث أعلنت عنه، شركة ريلمي، مع مواصفات رائدة، أفضل بكثير، من أخيه الأصغر، GT 2، ويضم معالج Snap­drag­on 8 Gen 1، بدلا من Snap­drag­on 888، ويضم أيضا، شاشة بدقة أفضل، وبمعدل تحديث أعلى، وكاميرات خلفية، أفضل، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى ممتازة للغاية، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.



مواصفات الهاتف ريلمي جي تي 2 برو

الهاتف Realme GT 2 Pro، يصل مع شاشة، LTPO2 AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 3216×1440 بكسل، وبمعدل تحديث، 120 هرتز، مع معدل أخذ عينات باللمس، يبلغ 1000 هرتز، كما أنها، محمية بزجاج، Corn­ing Goril­la Glass Vic­tus، وتدعم HDR10+، وتحتوي على كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يحتوي هذا الهاتف، الجديد من ريلمي، على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم OIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، عبارة عن كاميرا Micro­scope، وتأتي بدقة 3 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.0، وتدعم التكبير حتى 40 مرة، وبخصوص جودة التصوير، فالهاتف Realme GT 2 Pro، يدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30/60 إطارا في الثانية، ويدعم كذلك، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.

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يتم تشغيل، الهاتف ريلمي جي تي 2 برو، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 730، و128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، أو 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 12، وبواجهة مستخدم Realme UI 3.0.بطارية هذا الهاتف، لا تختلف عن بطارية، هاتف GT 2 العادي، حيث تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 65 واط، ويتم شحنها، من خلال، منفذ USB Type‑C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن هاتف Realme الرائد، يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ويتميز أيضا، بمكبرات صوت ستريو، كما أنه يدعم، خاصية NFC.سعر الهاتف Realme GT 2 Proيبدأ سعر الهاتف Realme GT 2 Pro، من 613 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 787 دولارا، للإصدار الذي يضم، 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.