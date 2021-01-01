سعر ومواصفات الهاتف Realme GT 2 Pro

الهاتف Realme GT 2 Pro، الذي طال انتظاره، أصبح رسميا، حيث أعلنت عنه، شركة ريلمي، مع مواصفات رائدة، أفضل بكثير، من أخيه الأصغر، GT 2، ويضم معالج Snapdragon 8 Gen 1، بدلا من Snapdragon 888، ويضم أيضا، شاشة بدقة أفضل، وبمعدل تحديث أعلى، وكاميرات خلفية، أفضل، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى ممتازة للغاية، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.
مواصفات الهاتف ريلمي جي تي 2 برو
الهاتف Realme GT 2 Pro، يصل مع شاشة، LTPO2 AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 3216×1440 بكسل، وبمعدل تحديث، 120 هرتز، مع معدل أخذ عينات باللمس، يبلغ 1000 هرتز، كما أنها، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass Victus، وتدعم HDR10+، وتحتوي على كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يحتوي هذا الهاتف، الجديد من ريلمي، على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم OIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، عبارة عن كاميرا Microscope، وتأتي بدقة 3 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.0، وتدعم التكبير حتى 40 مرة، وبخصوص جودة التصوير، فالهاتف Realme GT 2 Pro، يدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30/60 إطارا في الثانية، ويدعم كذلك، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.
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