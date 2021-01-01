مواصفات وأسعار هاتف TCL 30 XE 5G

الهاتف TCL 30 XE 5G، من أبرز الأجهزة، التي أعلنت عنها، شركة TCL، خلال مؤتمر CES 2022، حيث يدعم شبكات، الجيل الخامس، ويضم بطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، ولكنه يضم مواصفات أخرى، تعود للفئة الاقتصادية، وبالنسبة للسعر، فسيكون رخيصا للغاية، وسيجعله أحد، أرخص الهواتف، التي تدعم 5G، ومع ذلك، سأعرض عليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف TCL 30 XE 5G.
المواصفات الكاملة للهاتف
هذا الهاتف، يصل مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبجودة HD+، كما أن الشاشة، محمية بزجاج Dragontrail Glass، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على ثقب، في المنتصف، بشكل النوتش، من أجل الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف TCL 30 XE 5G، يحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يتم تشغيل، الهاتف TCL 30 XE 5G، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Dimensity 700 5G، من ميديا تيك، وبمعالج رسوميات، من فئة، Mali-G57 MC2، ويعمل بنظام Android 11، مع واجهة TCL UI، بالإضافة إلى أنه، يتوفر بذاكرة داخلية، سعتها 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، سعتها 4 جيجا رام.
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