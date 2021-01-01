مواصفات وأسعار هاتف Xiaomi 11i HyperCharge

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة شاومي، عن الهاتف Xiaomi 11i HyperCharge، الذي تم التشويق له، في العديد من المناسبات، على أنه سيكون، أسرع هاتف ذكي، يتم شحنه على الإطلاق، وبغض النظر عن ذلك، فإن هذا الهاتف الجديد، يتميز بشحن سريع، قوي للغاية، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 108 ميجا بكسل، وشاشة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi 11i HyperCharge.
مواصفات الهاتف
قدمت شاومي، هاتفها الجديد، مع شاشة AMOLED، بحجم 6.67 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، مع دعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، ودعم HDR10، بالإضافة إلى، معالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 920 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، ومعالج رسوميات، من فئة، Mali-G68 MC4، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام، وهذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم MIUI 12.5.
هاتف Xiaomi 11i HyperCharge، يحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة، f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، ويحتوي أيضا، على كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، مع العلم بأن، الكاميرا الأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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