

المرور تنصح قائدي المركبات بضرورة هذه الأشياء لضمان السلامة خلال الرحلات الطويلة المرور تنصح قائدي المركبات بضرورة هذه الأشياء لضمان السلامة خلال الرحلات الطويلة

المربع نت – نصحت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات عدة نصائح من أجل ضمان السلامة المرورية خلال الرحلات الطويلة، وهي كالتالي:



معرفة أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة

فحص المركبة جيداً قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها

الحرص على جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره مع وجود حقيبة الإسعافات الأولية

أهمية أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة

جانب استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب

