

تدشين كيا سبورتاج 2023 في جناح كيا الجبر في أوتوفيل الرياض تدشين كيا سبورتاج 2023 في جناح كيا الجبر في أوتوفيل الرياض

المربع نت – دُشنت كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً في المملكة العربية السعودية في جناح كيا الجبر بمعرض الرياض أوتوفيل المقام حالياً في ميدان ديراب.



من بين المزايا البارزة في السيارة الجديدة هي حصولها على شبك عريض محاط بمصابيح نهارية LED، كما يتميز الطراز أيضًا بخطوط مشدودة، وباب خلفي يشتمل على بعض لمحات التصميم من EV6 الكهربائية.



تدشين كيا سبورتاج 2023 في جناح كيا الجبر في أوتوفيل الرياض 49

تتميز سبورتاج الجديدة أيضاً بازدياد طولها وعرضها وارتفاعها مقارنة بالجيل السابق لتوفير مساحة أكثر رحابة للركاب لتحريك الأقدام والرؤوس، مع مزايا تقنية داخلية جديدة تشمل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش قياسية وشاشة معلومات ترفيهية لمسية 12.3 إنش.كما تأتي سبورتاج الجديدة بتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي وأحدث أنظمة مساعدة السائق لكيا مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي ومراقبة النقطة العمياء والتحذير من الزحام الخلفي وغيرهم.تدشين كيا سبورتاج 2023 في جناح كيا الجبر في أوتوفيل الرياض 50وستنطلق سبورتاج 2023 عالمياً بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 187 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات وأنظمة دفع أمامي وكلي.وفيما يتعلق بناقل الحركة فالوحدة الدوارة تسمح بمقصورة أنظف وأكثر انسيابية، كما توفر مزايا عملية مثل الوصول غير المقيد إلى شاحن الهاتف الذكي اللاسلكي ومنافذ USB الأمامية.وفي الختام، ستكشف كيا الجبر عن الفئات التي ستتوفر بها وأسعارها قريباً لذا تابعونا لمعرفة كل جديد عن السيارة.تدشين كيا سبورتاج 2023 في جناح كيا الجبر في أوتوفيل الرياض 51







