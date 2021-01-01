

لمحبي السيارات الكهربائية.. بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022 بالإمارات|صور لمحبي السيارات الكهربائية.. بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022 بالإمارات|صور

استطاعت شركة بي إم دبليو ان تحتل مكانة متميزة داخل الاسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى اصداراتها الشهيرة والمتنوعة، ومنها النسخة i3 120 Ah موديل 2022، والتي تأتي باطلالة عصرية مع امكانيات مميزة ابرزها تقنية التحكم الكهربائي المتطورة.



تسارع السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022



تنطلق السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.3 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومتر في الساعة.



محرك السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022



تعتمد السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022 على محرك كهربائي الاداء، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 184 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي، مع بطارية بسعة 38 كيلوواط، ومدي يصل لـ 260 كم.

تصميم السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022تأتي السيارة بتصميم خارجي عصري ومميز، حيث تضم مصابيح امامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED LIGHT، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى مرايات جانبية بتحكم كهربائية ذات اشارات ضوئية، بينما ترتكز على جنوط رياضية من تصميم مروحي الشكل مدعومة بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2570 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4011 متر، وبعرض يقدر بـ 1775 متر، و 1598 متر للارتفاع.أسعار السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022 في الاماراتوتقدم السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022 داخل السوق الاماراتي للسيارات عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 207.300 درهم.







