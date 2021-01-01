استطاعت شركة بي إم دبليو ان تحتل مكانة متميزة داخل الاسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى اصداراتها الشهيرة والمتنوعة، ومنها النسخة i3 120 Ah موديل 2022، والتي تأتي باطلالة عصرية مع امكانيات مميزة ابرزها تقنية التحكم الكهربائي المتطورة.
تسارع السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022
تنطلق السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.3 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومتر في الساعة.
محرك السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022
تعتمد السيارة بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022 على محرك كهربائي الاداء، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 184 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي، مع بطارية بسعة 38 كيلوواط، ومدي يصل لـ 260 كم.
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التعليقات على لمحبي السيارات الكهربائية.. بي إم دبليو i3 120 Ah موديل 2022 بالإمارات|صور
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