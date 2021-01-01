

للعائلة السعودية .. فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 | صور للعائلة السعودية .. فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 | صور

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 واحدة من الاصدارات الشهيرة التي تحمل علامة الصانع الالماني داخل الاسواق السعودية، والتي تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات، إلى جانب التصميم المميز من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.



تستطيع المساحة الخلفية من السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 على استيعاب 583 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.979 متر، و بنسبة طول كلي بلغت 5.036 متر، و 1.988 متر للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.770 متر.



وتستمد السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 2000 سي سي، بقوة 235 حصانا، وعزم دوران 258 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة.

وبهذه القدرات الفنية تتسارع هذه النسخة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، بينما دعمت السيارة بمحرك اعلى تجهيز من 6 اسطوانات وسعة 3600 سي سي، قادر على انتاج 276 حصانا، وعزم دوران 360 نيوتن/متر.وتضم السيارة من الداخل فرامل يد الكترونية، ومقود حركة متعدد الاستخدامات مع نظام صوتي وترفيهي، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، و زر تفعيل وايقاف المحرك، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى منظومة الحماية والامان ومنظومة المكابح عالية الاداء.اسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022الفئة الاولى فولكس فاجن تيرامونت 2022 2.0L Trendline AWD بقيمة قدرها 140,894 ريال.الفئة الثانية فولكس فاجن تيرامونت 2022 3.6L Trendline AWD بقيمة قدرها 151,079 ريال.الفئة الثالثة فولكس فاجن تيرامونت 2022 3.6L Comfortline AWD بقيمة قدرها 172,192 ريال.الفئة الرابعة فولكس فاجن تيرامونت 2022 3.6L Highline AWD بقيمة قدرها 196,324 ريال.



