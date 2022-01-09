أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-1-2022

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-1-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 9 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 9 - 1 - 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.6591 جنيه، والبيع 17.8869 جنيه.
الجنيه الإسترليني للشراء 21.1594 جنيه، والبيع 21.4017 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.285 جنيه، والبيع 12.4594 جنيه. ‏
الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3737 جنيه، والبيع 2.4048 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي للشراء 1.7559 جنيه، والبيع 1.7828 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.7084 جنيه، والبيع 1.7397 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9411 جنيه، والبيع 17.1404 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.4781 جنيه، والبيع 13.6253 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1529 جنيه، والبيع 11.3123 جنيه

المصدر: صدى البلد

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