

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 9 يناير ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 9 يناير

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 9 يناير، حيث سجل عيار 21 نحو 787جنيهًا، وعيار 18 نحو 675 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 899 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6296 جنيهًا.



وأكدت وكالة «بلومبرج»، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن الأسعار العالمية للذهب ظلت كما هي دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع.



وأشارت «بلومبرج»، إلى تراجع الأسعار العالمية للذهب بنسبة 0.03% لتستقر عند 1782.84 دولارًا للأونصة، مشيرة إلى أن الذهب واصل التراجع للأسبوع الرابع على التوالي.

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وأكدت وكالة «بلومبرج»، أن مؤشر الدولار الأمريكي أنهى الأسبوع بتغيير طفيف (-0.02%)، وتمكن من الإغلاق فوق مستوى الـ96.علاوة على ذلك، يبدو أن المسؤولين لا يرغبون في تطبيق قيود صارمة مشابهة للقيود التي فُرضت خلال موجات فيروس كورونا السابقة. ومن الجدير بالذكر أنه ساد ضعف أحجام التداول جميع الأسواق هذا الأسبوع، مما ادي الي تفاقم حركات الأسواق خلال الاسبوع، كما تجدُر الإشارة أن الجزء الخاص بالآجال الأطول من منحنى العائد كان من الممكن أن تأثر بعمليات تداول نهاية العام الخاصة بصناديق التقاعد.وأوضحت الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن هذا الأسبوع اتسم بالهدوء النسبي، حيث شهد السوق نشاط تداول ضعيف قبل نهاية العام.وأدى تحسن شهية المخاطرة إلى ارتفاع أغلب عوائد سندات الخزانة ومعظم مؤشرات الأسهم، ومن الجدير بالذكر أن مؤشري ستاندرد آند بورز S&P 500 وداو جونز الصناعي Dow Jones قد وصلا إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع.