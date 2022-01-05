

الإحصاء: 9.2% انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال 2020 الإحصاء: 9.2% انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال 2020

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد التقرير السنوي للتجارة الخارجية عام 2020 وفيما يلي أهم المؤشرات.



أوضح التقرير إن إجمالي قيمة صادرات جمهورية مصر العربيـة بلغت 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابـل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9 ٪.



كما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 25.1 مليـار دولار عام 2020 مقابل25.5 مليار دولارعام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 1.6 ٪.

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ومن جهة أخرى ذكر التقرير قيمة الصادرات البترولية والكهرباء والتي بلغت 4.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 5.0 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 16.0 ٪.وفي بادره هي الأولى من نوعها كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبية العامة والإحصاء عن - تطور الصادرات طبقا لدرجة التصنيع:حيث تركزت الصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2020 في السلع تـامة الصنع، والتي بلغت نسبتها 47.2 ٪ مـن جملةأشار التقرير أن الصادرات المصرية. تامة الصنع سجلـت 13.8 مليـار دولار خلال عـام 2020 مقابل 13.2 مليـار دولار عـام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 4.5%.كما سجلـت قيمـة الصـادرات مـن سلـع نصف مصنعه 7.6 مليار دولار خلال عـام 2020 مقابل 7.1 مليار دولار عام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 7.0 ٪ .وعن أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها : كشف التقريران قيمة ذهب وذهب مطلي بالبلاتين بأشكال خام أخر 2.9 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 45.0 ٪ .كما بلغـت قيمـة فويـل أويـل (مـازوت) 1.4 مليـار دولار عـام 2020 مقابـل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 133.3 ٪.من جهة أخرى بلغت قيمة حديد ومصنوعاته 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 ٪.وأيضا بلغت قيمة زيت تشحيم 0.5 مليار دولار عام 2020مقابل 0.4 مليار دولار عام 2019بنسبة ارتفاع قدرها 25.0 ٪.ذكر التقريرالتوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها: فقد جاءت في المرتبة الأولي دولة الإمارات العربية بنسبـة 10.0 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 38.1 ٪ لتصل قيمتهـا إلي 2.9 مليـار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.1 مليار دولار لعام 2019. و في المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.4 ٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 11.8 ٪ لتصل قيمتها إلي 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2019. واحتلت تركيا المرتبة الثالثة بنسبـة 5.8 ٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبـة 5.6 ٪ لتصل قيمتهـا إلي 1.7 مليـار دولار خـلال عام 2020 مقابل 1.8 مليار دولار لعام 2019.كما جاءت في المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.6 ٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 27.3 ٪ لتصـل قيمتها إلي 1.6 مليار دولار خلال عـام 2020 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2019.وبالنسبة للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 34.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 21.2 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 14.1 ٪.وعن التوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير:جاءت مطار القاهرة في المرتبة الاولي بنسبة 24.5 ٪ من جملة الصادرات، يليه الإسكندرية بنسبة 23.5 ٪ ثـم مينـاء السـويس بنسبة 17.8 ٪، ثـم ميناء الدخيلة بنسبة 6.9 ٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.5 ٪ وأخيرا ميناء العاشر من رمضان بنسبة 4.5 ٪.